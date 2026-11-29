«La situazione è grave»
Il Consiglio federale avverte: servono soluzioni urgenti per garantire la stabilità dell’AVS dopo il no all’aumento dell’IVA.
BERNA - Il Consiglio federale ha preso la parola nel tardo pomeriggio al termine delle votazioni. Davanti ai giornalisti si sono presentati il presidente della Confederazione Guy Parmelin, le consigliere federali Karin Keller-Sutter ed Elisabeth Baume-Schneider e il consigliere federale Albert Rösti. La prima a prendere la parola è stata Elisabeth Baume-Schneider che ha affrontato il tema più atteso: il no all'aumento dell'IVA per finanziare la tredicesima AVS. «Questo no indebolisce inevitabilmente la nostra AVS» ha dichiarato Baume-Schneider, aggiungendo che ci troviamo in «una situazione grave» per quanto riguarda il fondo AVS. A causa delle spese supplementari di inizialmente 4 miliardi di franchi e, dal 2035, stimate in 5 miliardi di franchi all'anno, il fondo scenderà dal 2027 sotto il minimo legale e nel 2035 potrà coprire solo la metà dei costi.
Tredicesima AVS
La Consigliera federale ha giustificato il rifiuto all'aumento dell'IVA citando l'attuale aumento della spesa pubblica in altri settori e ha ribadito che è necessario trovare una soluzione diversa per finanziare la pensione della vecchiaia. «Il Consiglio federale non può semplicemente tornare alla normalità. La priorità assoluta del Consiglio federale è la stabilità dell'AVS».
Si è detta fiduciosa che si troverà una soluzione per la stabilizzazione di questo importante sistema sociale, ha affermato Baume-Schneider. Nel primo trimestre del 2027, il Consiglio federale effettuerà un'analisi per presentare le linee guida della riforma AVS 2030. In questo contesto verranno considerate sia le prestazioni dell'AVS sia le sue entrate, ha annunciato Baume-Schneider. Tutte le opzioni devono essere sul tavolo e tutte le possibilità devono essere esplorate. La massima priorità del Consiglio federale è una AVS stabile. Alle domande dei giornalisti su un possibile innalzamento dell'età pensionabile – elemento che la riforma AVS delineata finora dal 2030 non prevede –, su contributi salariali più elevati o su un aumento del contributo federale all'AVS, Baume-Schneider non ha voluto ancora pronunciarsi.
È troppo presto per stabilire delle priorità, ha detto. L'AVS deve essere considerata nel suo insieme. Il Consiglio federale avvierà una discussione e lei intende coinvolgere anche partiti e associazioni, ha annunciato la consigliera federale. Il messaggio sulla revisione AVS sarà pronto nel 2027. Il Parlamento dovrà assumersi le proprie responsabilità.
Fuochi d'artificio
Per quanto riguarda il risultato "Per una limitazione dei fuochi d'artificio" che è stata appoggiata dalla maggioranza della popolazione si è espresso Albert Rösti. «L'esito della votazione dimostra che la tutela degli animali e dell'ambiente è più importante delle libertà precedentemente concesse», ha affermato sottolineando che le nuove norme entreranno in vigore entro due anni e che prima di stabilire le disposizioni di attuazione occorrerà fare chiarezza su alcuni aspetti.
Il capo del Dipartimento federale dell'ambiente (DATEC) ha fatto riferimento in particolare a quale sia la soglia in decibel di un oggetto pirotecnico perché questo venga considerato fonte di rumore. Per i grandi eventi pubblici di rilevanza sovraregionale i fuochi rimarranno ammessi, indica il testo dell'iniziativa. Per Rösti questa dimensione spaziale dovrà essere chiarita. A suo avviso i Cantoni avranno un certo margine di manovra. Per il consigliere federale la maggioranza del popolo ha detto sì al testo perché sensibile in particolare al rumore. Non vanno probabilmente neppure trascurate le conseguenze degli oggetti pirotecnici in merito a inquinanti atmosferici e rifiuti. Il Consiglio federale, che raccomandava la bocciatura dell'iniziativa perché i Cantoni e i Comuni hanno ampie prerogative in materia, riconosce le preoccupazioni della popolazione.
Imposte eque
Poche parole sull'affossamento dell'iniziativa popolare del Centro "Basta con la discriminazione del matrimonio". «Rifiutando l'iniziativa, la popolazione ha confermato la sua decisione dell'8 marzo di quest'anno», ha fatto notare la consigliera federale Karin Keller-Sutter. La ministra delle finanze ha inoltre confermato che la riforma entrerà in vigore nel 2032. "Da allora tutte le persone saranno tassate individualmente a livello federale, cantonale e comunale, indipendentemente dal fatto che siano sposate o meno". La riforma permetterà così di eliminare sia la penalizzazione fiscale del matrimonio sia il vantaggio fiscale di cui beneficiano oggi alcune coppie sposate.
Interpellata sull'eventualità che un Cantone non riesca ad adeguare in tempo la propria legislazione, ad esempio a causa di referendum riusciti, Keller-Sutter ha ribadito che i Cantoni sono al corrente fin dall'8 marzo dell'obbligo di introdurre l'imposizione individuale e di non ritenere plausibile un mancato rispetto delle scadenze. "È un processo complesso e richiede molto lavoro, ma non è un'impresa impossibile", ha concluso, ricordando che si tratta di applicare una legge federale, non di seguire una semplice raccomandazione.
Materiale bellico
Il Consiglio federale è soddisfatto dell'esito del voto sull'allentamento della legge sul materiale bellico. A dichiararlo è stato il presidente Guy Parmelin, commentando i risultati. «La questione dell'esportazione di armi tocca i valori di questo Paese», ha sottolineato. Parmelin ha ribadito la necessità di disporre di un'industria militare nazionale, fondamentale anche per le esigenze dell'esercito svizzero. «Questa industria non può sopravvivere soltanto grazie al mercato interno», ha spiegato. Il presidente della Confederazione ha tuttavia ricordato che la Svizzera resta un Paese neutrale e continuerà a rispettare il diritto internazionale umanitario. Inoltre, ha precisato, ogni esportazione di materiale bellico dovrà comunque ottenere l'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). «Il principio rimane lo stesso». Ogni singolo caso di esportazione continuerà a essere attentamente valutato, ha sottolineato Parmelin in risposta a una domanda rivolta da un giornalista. "Inoltre, il Consiglio federale supervisionerà l'attuazione con la dovuta attenzione" ha aggiunto.