È troppo presto per stabilire delle priorità, ha detto. L'AVS deve essere considerata nel suo insieme. Il Consiglio federale avvierà una discussione e lei intende coinvolgere anche partiti e associazioni, ha annunciato la consigliera federale. Il messaggio sulla revisione AVS sarà pronto nel 2027. Il Parlamento dovrà assumersi le proprie responsabilità.



Fuochi d'artificio

Per quanto riguarda il risultato "Per una limitazione dei fuochi d'artificio" che è stata appoggiata dalla maggioranza della popolazione si è espresso Albert Rösti. «L'esito della votazione dimostra che la tutela degli animali e dell'ambiente è più importante delle libertà precedentemente concesse», ha affermato sottolineando che le nuove norme entreranno in vigore entro due anni e che prima di stabilire le disposizioni di attuazione occorrerà fare chiarezza su alcuni aspetti.

Il capo del Dipartimento federale dell'ambiente (DATEC) ha fatto riferimento in particolare a quale sia la soglia in decibel di un oggetto pirotecnico perché questo venga considerato fonte di rumore. Per i grandi eventi pubblici di rilevanza sovraregionale i fuochi rimarranno ammessi, indica il testo dell'iniziativa. Per Rösti questa dimensione spaziale dovrà essere chiarita. A suo avviso i Cantoni avranno un certo margine di manovra. Per il consigliere federale la maggioranza del popolo ha detto sì al testo perché sensibile in particolare al rumore. Non vanno probabilmente neppure trascurate le conseguenze degli oggetti pirotecnici in merito a inquinanti atmosferici e rifiuti. Il Consiglio federale, che raccomandava la bocciatura dell'iniziativa perché i Cantoni e i Comuni hanno ampie prerogative in materia, riconosce le preoccupazioni della popolazione.

Imposte eque

Poche parole sull'affossamento dell'iniziativa popolare del Centro "Basta con la discriminazione del matrimonio". «Rifiutando l'iniziativa, la popolazione ha confermato la sua decisione dell'8 marzo di quest'anno», ha fatto notare la consigliera federale Karin Keller-Sutter. La ministra delle finanze ha inoltre confermato che la riforma entrerà in vigore nel 2032. "Da allora tutte le persone saranno tassate individualmente a livello federale, cantonale e comunale, indipendentemente dal fatto che siano sposate o meno". La riforma permetterà così di eliminare sia la penalizzazione fiscale del matrimonio sia il vantaggio fiscale di cui beneficiano oggi alcune coppie sposate.