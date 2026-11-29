Syndicom ha nuovamente esortato la società ad assumersi le proprie responsabilità nei confronti dei lavoratori interessati e ad avviare immediatamente le trattative sul piano sociale. In assenza di un accordo, il sindacato continuerà a tutelare gli interessi dei corrieri attraverso le vie istituzionali e legali.

Tra le principali richieste dei lavoratori figurano un'indennità di fine rapporto equivalente a sei stipendi mensili, un fondo di un milione di franchi per i casi di particolare difficoltà, misure di formazione continua e riqualificazione professionale, nonché trattative sul piano sociale con i rappresentanti dei dipendenti e i sindacati.