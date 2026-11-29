Just Eat, è ancora sciopero a Zurigo
Syndicom chiede l'avvio immediato delle trattative sul piano sociale. La società ha annunciato il taglio di 373 posti di lavoro.
Syndicom chiede l'avvio immediato delle trattative sul piano sociale. La società ha annunciato il taglio di 373 posti di lavoro.
ZURIGO - Non si fermano le proteste dei corrieri di Just Eat. La società di consegna a domicilio ha annunciato a fine ottobre il taglio di 373 posti di lavoro, nell'ambito di una riorganizzazione che prevede un maggiore ricorso a corrieri indipendenti e partner esterni. Dopo le prime mobilitazioni a Zurigo, Berna e San Gallo, ieri e oggi i lavoratori sono tornati a protestare nella città sulla Limmat.
I manifestanti hanno ricevuto anche il sostegno dell'esponente socialista Raphael Golta. In un videomessaggio, riferisce oggi il sindacato Syndicom, Golta ha espresso il proprio appoggio allo sciopero, sottolineando il diritto a condizioni di lavoro eque e alla sicurezza sociale. Domani scade intanto il termine fissato da Just Eat per la presentazione delle proposte relative al piano sociale, che l'azienda dovrebbe comunicare nei giorni successivi.
Syndicom ha nuovamente esortato la società ad assumersi le proprie responsabilità nei confronti dei lavoratori interessati e ad avviare immediatamente le trattative sul piano sociale. In assenza di un accordo, il sindacato continuerà a tutelare gli interessi dei corrieri attraverso le vie istituzionali e legali.
Tra le principali richieste dei lavoratori figurano un'indennità di fine rapporto equivalente a sei stipendi mensili, un fondo di un milione di franchi per i casi di particolare difficoltà, misure di formazione continua e riqualificazione professionale, nonché trattative sul piano sociale con i rappresentanti dei dipendenti e i sindacati.
Taglio di 373 posti di lavoro
La riorganizzazione di Just Eat in Svizzera interessa 193 dei circa 700 corrieri assunti a tempo indeterminato e altri 180 dipendenti di agenzie di lavoro interinale a Zurigo, Winterthur, Berna, Bienne, Friburgo e San Gallo. La procedura di consultazione si concluderà domani.
Anche il sindacato Unia ha duramente criticato la decisione della società, definendola un «modello di business illegale» e invitando la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e le autorità cantonali a intervenire.