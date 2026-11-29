Via libera alle armi: Amnesty lancia l’allarme: «Aumenteranno i rischi di crimini di guerra»
Amnesty critica la revisione della legge svizzera sulle esportazioni di armi, temendo un incremento delle violazioni dei diritti umani.
BERNA - Di fronte all'avanzare del Sì per la revisione della legge sul materiale bellico che intende garantire che la Svizzera possa esportare armi e munizioni verso Stati partner e mantenere nel nostro Paese un’industria degli armamenti competitiva, si alza il primo commento critico che arriva da Amnesty International Svizzera.
Amnesty International Svizzera
Secondo l'organizzazione non governativa, la decisione elimina "regole essenziali" che disciplinano l'esportazione e la riesportazione di armi prodotte nella Confederazione. "Questo sì non esonera la Svizzera dalla responsabilità di proteggere i diritti umani e il diritto internazionale nell'ambito delle sue esportazioni di armi", afferma in un comunicato Patrick Walder, responsabile per le campagne dell'ONG. Amnesty sottolinea inoltre che il testo aumenta il rischio che armi elvetiche giungano in Stati che commettono crimini di guerra e gravi violazioni dei diritti umani. L'organizzazione per la difesa dei diritti umani si aspetta ora che il Consiglio federale valuti i rischi per i diritti umani prima di ogni esportazione di armi. Il Governo deve assumersi "pienamente le proprie responsabilità", dichiara Walder. (ATS)
Gruppo per una Svizzera senza esercito (GSsE/GSsA)
Il Gruppo per una Svizzera senza esercito (GSsE/GSsA) teme che armi prodotte nella Confederazione possano finire nelle mani di regimi autoritari o in guerre civili. "Questa legge amplia considerevolmente il margine di manovra del Consiglio federale. Durante tutta la campagna ha promesso che non ne avrebbe abusato. Ora spetta al Governo mantenere le promesse ed esaminare le richieste di esportazione con ancora maggiore rigore rispetto al passato", afferma in un comunicato diffuso oggi Rayyân Rehouma, segretario del GSsE/GSsA. L'organizzazione auspica che il sì emerso oggi alle urne non venga utilizzato come pretesto per cercare di allentare ulteriormente la normativa. "La credibilità internazionale della Svizzera, la sua tradizione umanitaria e la sua politica di neutralità sono già oggi gravemente compromesse", denuncia Rehouma. Il GSsE/GSsA chiede in particolare al Consiglio federale di "avvalersi seriamente della possibilità che gli è offerta e di continuare a esigere dichiarazioni di non riesportazione". Secondo l'organizzazione, l'attuazione della riforma sarà ora giudicata alla luce delle sue conseguenze. (ATS)