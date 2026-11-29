Gruppo per una Svizzera senza esercito (GSsE/GSsA)

Il Gruppo per una Svizzera senza esercito (GSsE/GSsA) teme che armi prodotte nella Confederazione possano finire nelle mani di regimi autoritari o in guerre civili. "Questa legge amplia considerevolmente il margine di manovra del Consiglio federale. Durante tutta la campagna ha promesso che non ne avrebbe abusato. Ora spetta al Governo mantenere le promesse ed esaminare le richieste di esportazione con ancora maggiore rigore rispetto al passato", afferma in un comunicato diffuso oggi Rayyân Rehouma, segretario del GSsE/GSsA. L'organizzazione auspica che il sì emerso oggi alle urne non venga utilizzato come pretesto per cercare di allentare ulteriormente la normativa. "La credibilità internazionale della Svizzera, la sua tradizione umanitaria e la sua politica di neutralità sono già oggi gravemente compromesse", denuncia Rehouma. Il GSsE/GSsA chiede in particolare al Consiglio federale di "avvalersi seriamente della possibilità che gli è offerta e di continuare a esigere dichiarazioni di non riesportazione". Secondo l'organizzazione, l'attuazione della riforma sarà ora giudicata alla luce delle sue conseguenze. (ATS)

