Ora occorre "una revisione generale e onesta dell'AVS", ha aggiunto Furrer, secondo il quale la 13esima rendita ha aggravato i problemi di finanziamento dell'assicurazione. È ora necessario mettere sul tavolo i problemi principali in vista dell'AVS 2030 e vanno presi in considerazione anche un'età di riferimento più elevata e modelli di vita lavorativa.

Travail.Suisse: «Occorre trovare al più presto una nuova soluzione»

Il "no" al finanziamento supplementare dell'AVS è motivo di rammarico per Travail.Suisse. Ora occorre trovare rapidamente una nuova soluzione di finanziamento socialmente equilibrata. La confederazione sindacale respinge un innalzamento dell'età pensionabile. Il rifiuto dimostra che la proposta basata esclusivamente su un aumento dell'IVA è stata percepita come poco equilibrata, ha comunicato Travail.Suisse. In precedenza quest'ultima si era espressa a favore di un finanziamento supplementare tramite contributi salariali o una combinazione di contributi salariali e IVA. Il Consiglio federale e il parlamento dovrebbero ora elaborare rapidamente una soluzione che copra il fabbisogno finanziario della 13esima rendita AVS e distribuisca equamente l'onere. A tal fine andrebbero in particolare sfruttate nuove fonti di entrate, ad esempio una tassa sulle transazioni finanziarie, una moderata imposta sulle successioni o gli utili della Banca nazionale svizzera.



I Verdi chiamano in causa il centro-destra

Dopo il «no» al finanziamento supplementare dell’AVS, i Verdi chiedono ai partiti di centro-destra di impegnarsi per garantire un finanziamento equo dell’assicurazione sociale. Secondo il partito, nonostante il mandato popolare del 2024 sulla 13esima rendita AVS, il centro-destra ha bloccato ogni alternativa equa all’aumento dell’IVA, ora respinto alle urne. La consigliera nazionale Manuela Weichelt sollecita una soluzione condivisa dalla maggioranza, ricordando che la popolazione non vuole né un innalzamento dell’età pensionabile né tagli alle rendite. I Verdi propongono un aumento del contributo federale o l’introduzione di un’imposta sulle successioni o sulle transazioni finanziarie.