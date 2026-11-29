AVS, bocciato il finanziamento con l'IVA: «Vietato alzare l'età pensionabile»
Travailsuisse sollecita un piano alternativo che garantisca un equilibrio tra le diverse fonti di finanziamento e dice no all'aumento dell'età pensionabile.
Dunque stando ai dati non ancora del tutto conclusi, dovrebbe passare il no al finanziamento della tredicesima AVS tramite l'aumento dello 0.4% dell'IVA. Tra i primi a farsi sentire di fronte a questo risultato è Travailsuisse.
Travailsuisse
Il no al finanziamento supplementare dell'AVS è per la federazione sindacale Travailsuisse motivo di rammarico. Ora è necessario trovare rapidamente una nuova soluzione di finanziamento socialmente equilibrata. Travailsuisse respinge un aumento dell'età di pensionamento. Il rifiuto dimostra che la proposta, basata esclusivamente su un aumento dell'IVA, è stata percepita come troppo poco equilibrata, ha comunicato Travailsuisse domenica. Travailsuisse si era espressa in precedenza a favore di un finanziamento supplementare rapido tramite contributi salariali o una combinazione di contributi salariali e IVA. Consiglio federale e Parlamento devono ora elaborare rapidamente una soluzione che copra il fabbisogno di finanziamento della 13a rendita AVS e distribuisca equamente l'onere. A tal fine, dovrebbero essere soprattutto individuate nuove fonti di entrata, come ad esempio una tassa sulle transazioni finanziarie, una tassa di successione moderata o i profitti della Banca nazionale. (ATS)
Unione svizzera degli imprenditori (USI)
Un «No» che, secondo l’Unione svizzera degli imprenditori (USI), dimostra come la popolazione non sia disposta a risolvere le difficoltà finanziarie dell’AVS attraverso ulteriori oneri. La riforma AVS 2030 dovrà quindi spingersi ben oltre quanto previsto finora. Per i datori di lavoro, un aumento dei contributi salariali rimane inaccettabile: renderebbe il lavoro più costoso e graverebbe ulteriormente sui lavoratori e sulle imprese. Il Parlamento ha già scartato questa opzione. L’USI si oppone anche a un ulteriore ampliamento delle prestazioni, come quello previsto dall’iniziativa popolare del Centro per l’abolizione del plafonamento delle rendite AVS dei coniugi, che comporterebbe costi aggiuntivi di circa quattro miliardi di franchi all’anno. Per l’USI, al centro della riforma AVS 2030 deve esserci un innalzamento graduale e socialmente sostenibile dell’età di riferimento, ad esempio attraverso un «freno all’indebitamento» dell’AVS. Questo meccanismo garantirebbe l’attivazione automatica di misure correttive strutturali in caso di grave peggioramento della situazione finanziaria. Se il fondo AVS scendesse al di sotto di una soglia stabilita per legge, potrebbe scattare un aumento graduale dell’età di riferimento. Si eviterebbe così di rinviare per anni le riforme necessarie mentre le riserve continuano a diminuire. Secondo l’USI, un’età di riferimento più alta contribuirebbe inoltre alla crescita economica e a contrastare la carenza di manodopera.
Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) sollevata
Il direttore dell'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) Urs Furrer si è detto molto sollevato per il "no" al finanziamento supplementare dell'AVS. L'economia, le piccole e medie imprese (PMI) e la popolazione vengono così risparmiate da un aumento delle imposte a tempo indeterminato, ha affermato in un'intervista alla televisione svizzerotedesca SRF.
Ora occorre "una revisione generale e onesta dell'AVS", ha aggiunto Furrer, secondo il quale la 13esima rendita ha aggravato i problemi di finanziamento dell'assicurazione. È ora necessario mettere sul tavolo i problemi principali in vista dell'AVS 2030 e vanno presi in considerazione anche un'età di riferimento più elevata e modelli di vita lavorativa.
Travail.Suisse: «Occorre trovare al più presto una nuova soluzione»
Il "no" al finanziamento supplementare dell'AVS è motivo di rammarico per Travail.Suisse. Ora occorre trovare rapidamente una nuova soluzione di finanziamento socialmente equilibrata. La confederazione sindacale respinge un innalzamento dell'età pensionabile. Il rifiuto dimostra che la proposta basata esclusivamente su un aumento dell'IVA è stata percepita come poco equilibrata, ha comunicato Travail.Suisse. In precedenza quest'ultima si era espressa a favore di un finanziamento supplementare tramite contributi salariali o una combinazione di contributi salariali e IVA. Il Consiglio federale e il parlamento dovrebbero ora elaborare rapidamente una soluzione che copra il fabbisogno finanziario della 13esima rendita AVS e distribuisca equamente l'onere. A tal fine andrebbero in particolare sfruttate nuove fonti di entrate, ad esempio una tassa sulle transazioni finanziarie, una moderata imposta sulle successioni o gli utili della Banca nazionale svizzera.
I Verdi chiamano in causa il centro-destra
Dopo il «no» al finanziamento supplementare dell’AVS, i Verdi chiedono ai partiti di centro-destra di impegnarsi per garantire un finanziamento equo dell’assicurazione sociale. Secondo il partito, nonostante il mandato popolare del 2024 sulla 13esima rendita AVS, il centro-destra ha bloccato ogni alternativa equa all’aumento dell’IVA, ora respinto alle urne. La consigliera nazionale Manuela Weichelt sollecita una soluzione condivisa dalla maggioranza, ricordando che la popolazione non vuole né un innalzamento dell’età pensionabile né tagli alle rendite. I Verdi propongono un aumento del contributo federale o l’introduzione di un’imposta sulle successioni o sulle transazioni finanziarie.
VPOD/SSP: «Per una riforma c'è tempo»
Il Sindacato dei servizi pubblici (SSP) non è preoccupato per l'AVS dopo il voto odierno: il suo presidente, il consigliere nazionale Christian Dandrès (PS/GE), ricorda che il tasso di copertura del fondo di compensazione dell'AVS raggiunge il 113,2%.
Dandrès, che si è opposto all'aumento dell'IVA per ragioni completamente diverse da quelle della destra, si dice fiducioso nel futuro. "Questa tredicesima rendita è già stata pagata dai lavoratori. Abbiamo tempo per vedere come si evolverà la situazione senza ricorrere a un'imposta antisociale", ha dichiarato alla RTS. "Oggi è una vittoria popolare per il potere d'acquisto." A suo avviso ci si può aspettare alcuni attacchi alle prestazioni e all'orario di lavoro, ma sarà necessario condurre un dibattito generale con calma. "Ci batteremo contro l'innalzamento dell'età pensionabile, a cominciare dalla riforma AVS 2030, che sarà un problema, e poi, se necessario, potremo lavorare sulle fonti di finanziamento", ha affermato.
UDC: «Ora la Confederazione deve risparmiare sull'asilo e sull'aiuto allo sviluppo»
L'UDC accoglie con favore il no all'aumento dell'IVA: la 13ª rendita AVS sarà comunque versata, ma secondo il partito il voto impegna Consiglio federale e Parlamento a finanziarla senza nuovi oneri per il ceto medio. Per l'UDC la Confederazione ha un problema di spesa, non di entrate, e può risparmiare su cooperazione internazionale, personale federale e asilo. Il partito saluta anche il sì alla legge sul materiale bellico, ritenuta essenziale per una neutralità armata credibile, e chiede un'applicazione trasparente dei controlli e commesse affidabili per l'industria svizzera. L'UDC si rammarica invece della bocciatura dell'iniziativa sull'imposizione dei coniugi e chiede al PLR di evitare nuovi svantaggi per le famiglie nell'attuare l'imposizione individuale. Pur rispettando il sì all'iniziativa sui fuochi d'artificio, chiede un'attuazione che non vada oltre il testo costituzionale.
Il PS ai borghesi: ora mantenete la parola data
Il PS chiama in causa i partiti borghesi dopo il «no» al finanziamento supplementare dell'AVS. La copresidente Mattea Meyer sottolinea che il voto riguarda l'aumento dell'IVA, non la tredicesima rendita. Ora, secondo la socialista, i borghesi devono mantenere la parola data e «rafforzare davvero il potere d'acquisto», con premi di cassa malati più bassi, la tutela dei salari minimi legali e affitti accessibili. Per garantire un finanziamento equo della tredicesima, il PS propone una tassa sulle transazioni finanziarie o sui patrimoni miliardari. Il partito si oppone a tagli delle rendite e a un innalzamento dell'età pensionabile «di nascosto».