Estraggono pistole a salve sul treno: fermati tre giovani
Diverse pattuglie sono intervenute sabato sera alla stazione ferroviaria di Frauenfeld
Diverse pattuglie sono intervenute sabato sera alla stazione ferroviaria di Frauenfeld
FRAUENFELD - Tre giovani sono stati fermati temporaneamente sabato sera dalla Polizia cantonale turgoviese alla stazione di Frauenfeld, dopo essere stati segnalati mentre maneggiavano armi a salve su un treno diretto a Zurigo.
L'allarme è scattato poco dopo le 19: secondo la segnalazione ricevuta dalla polizia, tre persone avevano estratto delle pistole all'interno del convoglio. Diverse pattuglie sono quindi intervenute e hanno controllato il treno alla stazione di Frauenfeld, dove hanno individuato e fermato i tre giovani.
Durante i controlli, un brasiliano di 19 anni e un siriano di 18 sono stati trovati in possesso di pistole a salve dall'aspetto molto realistico e delle relative munizioni. I due hanno dichiarato di averle acquistate in precedenza in Germania. Le armi e le cartucce sono state sequestrate, mentre i giovani saranno denunciati al Ministero pubblico.
La polizia ricorda che le armi d'imitazione, a salve e soft air sono considerate armi quando, per il loro aspetto, possono essere confuse con vere armi da fuoco. La loro importazione senza la necessaria autorizzazione è vietata. Inoltre, salvo un trasporto legato a uno scopo specifico, non possono essere portate in pubblico senza permesso.