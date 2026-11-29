Durante i controlli, un brasiliano di 19 anni e un siriano di 18 sono stati trovati in possesso di pistole a salve dall'aspetto molto realistico e delle relative munizioni. I due hanno dichiarato di averle acquistate in precedenza in Germania. Le armi e le cartucce sono state sequestrate, mentre i giovani saranno denunciati al Ministero pubblico.

La polizia ricorda che le armi d'imitazione, a salve e soft air sono considerate armi quando, per il loro aspetto, possono essere confuse con vere armi da fuoco. La loro importazione senza la necessaria autorizzazione è vietata. Inoltre, salvo un trasporto legato a uno scopo specifico, non possono essere portate in pubblico senza permesso.