Auto si ribalta dopo la carambola
Incidente venerdì sera sulla A1, si cerca un possibile quarto veicolo coinvolto
Incidente venerdì sera sulla A1, si cerca un possibile quarto veicolo coinvolto
OBERBÜREN - Un'auto si è ribaltata ed è finita sul tetto venerdì sera, 27 novembre, sull'autostrada A1 nei pressi di Oberbüren. Due persone sono rimaste leggermente ferite. La Polizia cantonale di San Gallo sta ora cercando testimoni per accertare l'eventuale coinvolgimento di un altro veicolo.
Secondo le prime ricostruzioni, poco prima delle 17 un 62enne viaggiava sulla corsia di sorpasso in direzione di Zurigo. Dietro di lui procedevano le vetture guidate da una 27enne e da una 57enne. A causa del traffico rallentato, il 62enne e la 27enne hanno frenato fino a fermarsi.
L'auto della 57enne ha quindi urtato quella della 27enne e si è ribaltata, terminando la propria corsa sul tetto lungo la corsia d'emergenza. La vettura della 27enne è stata a sua volta spinta contro quella del 62enne.
La conducente 57enne e la passeggera 69enne hanno riportato ferite leggere e sono state trasportate in ospedale dai soccorritori.
Nel corso degli accertamenti è emerso il sospetto che un altro veicolo possa essere stato coinvolto nell'incidente e abbia urtato l'auto della 57enne. La polizia cerca persone in grado di fornire indicazioni sulla dinamica o su un eventuale mezzo che viaggiava dietro la Nissan grigia con targhe turgoviesi. I testimoni sono invitati a contattare la centrale di polizia di Oberbüren allo 058 229 81 00.