L'auto della 57enne ha quindi urtato quella della 27enne e si è ribaltata, terminando la propria corsa sul tetto lungo la corsia d'emergenza. La vettura della 27enne è stata a sua volta spinta contro quella del 62enne.

La conducente 57enne e la passeggera 69enne hanno riportato ferite leggere e sono state trasportate in ospedale dai soccorritori.