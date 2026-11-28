Rissa a Thunn, minorenne ferito con un oggetto appuntito
Un uomo è stato fermato dalla polizia. Un secondo minorenne è stato minacciato durante il diverbio.
THUN - Un minorenne è rimasto ferito durante una rissa avvenuta ieri sera a Thun, nel canton Berna. Il giovane è stato aggredito da un uomo con un oggetto appuntito. Il presunto aggressore è stato fermato dalla polizia.
Come comunicato questa sera dalla Polizia cantonale bernese, poco dopo le 22.30 è stata segnalata la presenza di una persona con una ferita da taglio in un quartiere della città.
Secondo i primi accertamenti, tra un uomo e un gruppo di giovani sarebbe inizialmente scoppiato un diverbio. L'adulto avrebbe poi estratto un oggetto appuntito, ferendo uno dei ragazzi e minacciando un altro minorenne.
Alcuni passanti hanno prestato le prime cure al ferito fino all'arrivo dei soccorritori, che gli hanno fornito assistenza medica e lo hanno successivamente trasportato in ospedale.
Il presunto aggressore è stato individuato poco dopo e posto in stato di fermo. L'oggetto utilizzato nell'aggressione non è invece stato ritrovato in un primo momento.