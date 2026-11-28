Secondo i primi accertamenti, tra un uomo e un gruppo di giovani sarebbe inizialmente scoppiato un diverbio. L'adulto avrebbe poi estratto un oggetto appuntito, ferendo uno dei ragazzi e minacciando un altro minorenne.

Alcuni passanti hanno prestato le prime cure al ferito fino all'arrivo dei soccorritori, che gli hanno fornito assistenza medica e lo hanno successivamente trasportato in ospedale.