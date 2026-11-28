I due candidati alla successione del dimissionario ministro dell'economia Guy Parmelin sono stati designati dalla frazione UDC il 20 novembre. La scelta di presentare due esponenti della Svizzera tedesca ha suscitato critiche nella Svizzera romanda, tra gli altri partiti e all'interno della stessa UDC. I Verdi hanno invece lanciato la candidatura della consigliera nazionale ginevrina Delphine Klopfenstein Broggini, annunciando che rinunceranno alle audizioni con i due candidati ufficiali.