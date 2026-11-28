Il controverso ticket UDC alla prova delle audizioni
Thomas Aeschi resta il favorito per la successione di Guy Parmelin. I politologi ritengono poco probabili gli scenari alternativi
BERNA - Con le audizioni delle frazioni parlamentari si aprirà la prossima settimana la fase decisiva in vista dell'elezione del Consiglio federale del 9 dicembre. Il controverso ticket dell'UDC, composto dal capogruppo Thomas Aeschi (ZG) e dal consigliere nazionale Michael Graber (VS), mette alla prova il principio della concordanza.
I due candidati alla successione del dimissionario ministro dell'economia Guy Parmelin sono stati designati dalla frazione UDC il 20 novembre. La scelta di presentare due esponenti della Svizzera tedesca ha suscitato critiche nella Svizzera romanda, tra gli altri partiti e all'interno della stessa UDC. I Verdi hanno invece lanciato la candidatura della consigliera nazionale ginevrina Delphine Klopfenstein Broggini, annunciando che rinunceranno alle audizioni con i due candidati ufficiali.
Aeschi resta il favorito
Nonostante le polemiche, i politologi interpellati dall'agenzia Keystone-ATS ritengono che l'elezione di uno dei due candidati ufficiali rimanga lo scenario più probabile. Sean Müller, dell'Università di Berna, considera Aeschi nettamente favorito rispetto a Graber, anche in virtù della sua maggiore notorietà ed esperienza parlamentare. A pesare è soprattutto il rispetto della formula magica, che garantisce la rappresentanza dei maggiori partiti in governo e la cui legittimità è riconosciuta dalla maggioranza dell'Assemblea federale.
Anche Pascal Sciarini, dell'Università di Ginevra, e Sarah Bütikofer, dell'istituto di ricerca Sotomo, ritengono più probabile l'elezione di uno dei due candidati ufficiali. Secondo Sciarini, tuttavia, la scelta di un ticket esclusivamente svizzero-tedesco potrebbe penalizzare l'UDC nella Svizzera romanda in occasione delle elezioni federali dell'autunno 2027. Il futuro consigliere federale dovrà inoltre dimostrare di saper rispettare il principio della collegialità in vista del rinnovo integrale del governo.
Scenari tra rinuncia ed «elezione selvaggia»
Tra le alternative figura l'elezione di un esponente dell'UDC non inserito nel ticket ufficiale. Qualora uno dei sei candidati esclusi dalla selezione interna accettasse la carica nonostante la dichiarazione di rinuncia sottoscritta, perderebbe automaticamente l'appartenenza al partito. Gli statuti prevedono tuttavia la possibilità di una riammissione, subordinata a una maggioranza dei due terzi sia nella frazione sia nella direzione del partito. I politologi giudicano poco probabile questa eventualità, così come un'elezione analoga a quella di Eveline Widmer-Schlumpf nel 2007.
Considerate poco realistiche anche le ipotesi di un boicottaggio del quorum, di un rinvio della votazione o della perdita del seggio dell'UDC a favore dei Verdi. Secondo Bütikofer, la candidatura di Klopfenstein Broggini rappresenta soprattutto un segnale alla base del partito, ma potrebbe influenzare lo svolgimento degli scrutini. Un quadro più chiaro degli equilibri parlamentari dovrebbe emergere dalle audizioni della prossima settimana.