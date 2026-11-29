Maxioperazione contro i topi d'appartamento: tre fermi e oltre 180 agenti in campo
Più di cento le persone che sono state controllate
AARAU - Oltre 180 collaboratori sono stati mobilitati ieri in Argovia per una vasta operazione contro i furti con scasso. L'intervento, il secondo su scala cantonale dopo quello condotto all'inizio di novembre, puntava a prevenire le effrazioni, individuare gruppi criminali itineranti e rafforzare la presenza delle forze dell'ordine sul territorio.
Con il passaggio all'ora solare è iniziata la stagione dei furti al crepuscolo. Durante i mesi più bui, la Polizia cantonale argoviese intende quindi mantenere alta la pressione attraverso pattugliamenti supplementari e operazioni mirate, così da rendere più difficile l'azione dei ladri.
Nel corso dei controlli tre persone sono state fermate provvisoriamente. Un uomo si trovava illegalmente in Svizzera, mentre altre due persone erano ricercate e risultavano segnalate nel registro nazionale ai fini dell'arresto.
Gli agenti hanno controllato più di cento persone. Diciassette di loro figuravano, per motivi diversi, nel registro nazionale delle persone ricercate; i singoli casi sono stati quindi presi in carico dalle forze impegnate nell'operazione.
L'attenzione si è concentrata anche sulla circolazione stradale, sia per intercettare eventuali gruppi criminali itineranti sia per verificare l'idoneità alla guida degli automobilisti. Nove conducenti sono risultati non idonei e sono stati fermati.
Le due operazioni condotte nel mese di novembre hanno previsto controlli sulle strade, nei luoghi considerati più sensibili e sui treni. Secondo la Polizia cantonale, oltre ai risultati concreti sul fronte delle ricerche, la maggiore presenza di agenti in uniforme svolge una funzione preventiva che, pur non essendo quantificabile, rappresenta una componente importante dell'attività di sicurezza.
La Polizia cantonale argoviese proseguirà l'impiego rafforzato contro i furti stagionali nelle abitazioni e invita la popolazione a prestare maggiore attenzione.