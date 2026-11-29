Werdenberg (SG)

Il 12 e 13 dicembre il Natale sarà protagonista attorno al castello illuminato di Werdenberg e lungo gli stretti vicoli di quella che è considerata la città più piccola della Svizzera. Le luci delle storiche case di legno e della fortezza si rifletteranno nelle acque del lago. Il mercatino punterà sull’artigianato locale, sulle melodie del corno delle Alpi e sulle specialità gastronomiche della valle del Reno sangallese.

Castello di Chillon (VD)

Un viaggio nel Medioevo attende i visitatori della celebre fortezza sulle rive del Lemano, nei pressi di Montreux. Nei fine settimana del 5 e 6 e del 12 e 13 dicembre, cavalieri, giullari e artigiane animeranno il castello. Ogni fine settimana sarà dedicato a un diverso tema medievale, dalla forgiatura alla calligrafia, passando per la produzione di candele sul fuoco. Per partecipare sarà necessario acquistare il normale biglietto d’ingresso al castello.