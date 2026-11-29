Cinque mercatini di Natale... per chi è stanco del solito mercatino di Natale
Dalle antiche case contadine ai ritmi elettronici: cinque appuntamenti in Svizzera per vivere un Avvento fuori dagli schemi.
BERNA - Non solo vin brulé, casette di legno e addobbi natalizi. Per chi durante l’Avvento desidera qualcosa di diverso rispetto ai tradizionali mercatini dei centri cittadini, la Svizzera offre numerose alternative. Tra castelli medievali, antichi monasteri e spazi industriali, ecco cinque appuntamenti particolari da scoprire nel mese di dicembre.
Ballenberg (BE)
Il museo all’aperto di Ballenberg, normalmente chiuso durante l’inverno, aprirà eccezionalmente i battenti dall’11 al 13 dicembre per ospitare un mercatino dal sapore nostalgico. Gli artigiani esporranno le loro creazioni all’interno e davanti alle antiche case contadine, ai granai e alle stalle secolari. A ricreare l’atmosfera di un tempo contribuiranno i fuochi accesi, le fiabe raccontate nelle vecchie stube e il profumo del pane appena sfornato.
Werdenberg (SG)
Il 12 e 13 dicembre il Natale sarà protagonista attorno al castello illuminato di Werdenberg e lungo gli stretti vicoli di quella che è considerata la città più piccola della Svizzera. Le luci delle storiche case di legno e della fortezza si rifletteranno nelle acque del lago. Il mercatino punterà sull’artigianato locale, sulle melodie del corno delle Alpi e sulle specialità gastronomiche della valle del Reno sangallese.
Castello di Chillon (VD)
Un viaggio nel Medioevo attende i visitatori della celebre fortezza sulle rive del Lemano, nei pressi di Montreux. Nei fine settimana del 5 e 6 e del 12 e 13 dicembre, cavalieri, giullari e artigiane animeranno il castello. Ogni fine settimana sarà dedicato a un diverso tema medievale, dalla forgiatura alla calligrafia, passando per la produzione di candele sul fuoco. Per partecipare sarà necessario acquistare il normale biglietto d’ingresso al castello.
Sciaffusa (SH)
Il 12 e 13 dicembre il mercatino natalizio troverà spazio nello storico chiostro dell’ex monastero benedettino di Allerheiligen, nel cuore della città vecchia. Oltre 100 bancarelle saranno allestite sotto gli antichi archi di pietra. La luce delle candele, l’artigianato tradizionale e la cornice riparata offriranno un’alternativa alla consueta frenesia dei mercatini cittadini.
Zurigo-Oerlikon (ZH)
Per chi preferisce il design contemporaneo alle decorazioni tradizionali, il mercato «Heiliger Bimbam!» si terrà dal 10 al 13 e dal 17 al 20 dicembre. Oltre 200 marchi indipendenti svizzeri, designer e piccoli produttori proporranno idee regalo originali, abbigliamento, gioielli e articoli di cartoleria. Il tutto al coperto, in una cornice industriale, accompagnato da street food e DJ set.