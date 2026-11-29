Il cittadino segnala: tre presunti ladri vengono fermati
La polizia è intervenuta e per il trio criminale si sono aperte le porte del carcere
SOLETTA - Tre presunti ladri sono stati fermati sabato mattina all'interno di un'abitazione unifamiliare in Verenaweg, a Soletta, grazie alla segnalazione di un cittadino.
L'allarme alla Polizia cantonale solettese è arrivato poco prima delle 11 di sabato 28 novembre. Una pattuglia ha quindi perquisito l'immobile, dove ha trovato tre uomini.
Si tratta di tre cittadini algerini di età compresa tra i 20 e i 24 anni, posti provvisoriamente in stato di arresto per ulteriori accertamenti.
La polizia invita a segnalare immediatamente al numero d'emergenza 117 persone o veicoli sospetti, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Indicazioni di questo tipo, sottolinea la Cantonale, hanno già permesso in più occasioni di fermare persone sospettate di reati.