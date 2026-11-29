Quando le corone dell'Avvento e gli alberi di Natale sono ormai secchi, non si devono più accendere candele, precisa l'UPI. L'ente raccomanda di sostituirle al più tardi quando si sono consumate fino a sporgere di sole due dita al di sopra della corona o di qualsiasi altro materiale infiammabile. Una particolare prudenza è d'obbligo in presenza di bambini o animali nel locale. Fiammiferi e accendini vanno sempre conservati fuori dalla portata dei più piccoli.