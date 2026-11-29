Rischio incendi con le candele d'Avvento: l'UPI consiglia i LED
In questo periodo dell'anno, gli istituti cantonali di assicurazione degli edifici registrano fino a 55 incendi alla settimana
BERNA - Atmosfera suggestiva, ma pericolo dietro l'angolo: durante l'Avvento e le festività natalizie gli incendi domestici subiscono un'impennata, spesso innescati proprio dalle candele. L'Ufficio prevenzione infortuni (UPI) lancia l'allarme e ricorda le regole essenziali per evitare il peggio.
In questo periodo dell'anno, gli istituti cantonali di assicurazione degli edifici registrano fino a 55 incendi alla settimana, rileva l'UPI. Si tratta, ad esempio, di un numero di casi sei volte superiore rispetto a novembre.
Secondo un sondaggio dell'ente, le tradizionali candele di cera restano molto diffuse: sono presenti sul 51% delle corone dell'Avvento e su un quarto di tutti gli alberi di Natale. Ciò comporta un rischio maggiore in molte economie domestiche.
Perché gli incendi divampano così rapidamente?
Nei locali riscaldati, le corone dell'Avvento e gli alberi di Natale si seccano velocemente, diventando particolarmente infiammabili. In presenza di una fiamma libera, il rischio di incendio aumenta in modo considerevole.
Basta una semplice disattenzione per appiccare il fuoco a questi materiali secchi. Una candela troppo consumata, una candela rovesciata o un ramo di abete sporgente possono innescare un incendio in pochi secondi, avverte l'UPI.
Come proteggere la propria abitazione?
Alcune semplici misure precauzionali consentono di ridurre notevolmente il pericolo di incendio. La soluzione più sicura consiste nel rinunciare del tutto alle fiamme libere, utilizzando al loro posto candele LED e catene luminose dello stesso tipo.
Se si scelgono comunque candele vere, non bisogna mai lasciarle accese senza sorveglianza e occorre spegnerle sistematicamente prima di lasciare la stanza. Inoltre, le candele devono essere sempre fissate in modo stabile su supporti ignifughi, a distanza da rami di abete, tessuti e altre decorazioni infiammabili.
Quando le corone dell'Avvento e gli alberi di Natale sono ormai secchi, non si devono più accendere candele, precisa l'UPI. L'ente raccomanda di sostituirle al più tardi quando si sono consumate fino a sporgere di sole due dita al di sopra della corona o di qualsiasi altro materiale infiammabile. Una particolare prudenza è d'obbligo in presenza di bambini o animali nel locale. Fiammiferi e accendini vanno sempre conservati fuori dalla portata dei più piccoli.