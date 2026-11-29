Ticket UDC, c'è un piano B?
Si moltiplicano le critiche: dopo Christoph Blocher, anche Roger Köppel vorrebbe vedere Pierre Alain Schnegg tra i candidati alla successione di Parmelin
Si moltiplicano le critiche: dopo Christoph Blocher, anche Roger Köppel vorrebbe vedere Pierre Alain Schnegg tra i candidati alla successione di Parmelin
BERNA - Si fanno sempre più accese le tensioni interne all'UDC in vista dell'elezione del nuovo consigliere federale. Dopo che Christoph Blocher ha definito il ticket ufficiale composto da Thomas Aeschi e Michael Graber un «incidente di percorso», anche l'ex consigliere nazionale e direttore della Weltwoche Roger Köppel rincara la dose sulle pagine della SonntagsZeitung.
«Thomas Aeschi dà un'impressione strana», afferma Köppel, secondo cui il ticket sarebbe «falso» e avrebbe un «carattere horror». L'ex consigliere nazionale mette inoltre in guardia il partito dal rischio che il successo elettorale attiri i carrieristi e alimenti l'arroganza. Come Blocher, anche Köppel avrebbe voluto vedere il consigliere di Stato bernese Pierre Alain Schnegg tra i candidati ufficiali.
L'UDC sta preparando un piano d'emergenza?
Secondo il SonntagsBlick, la direzione del partito avrebbe predisposto un piano d'emergenza per il 9 dicembre. Qualora un esponente dell'UDC accettasse l'elezione al di fuori del ticket ufficiale, il gruppo parlamentare e la direzione del partito dovrebbero discutere della sua riammissione la mattina successiva. Sarebbe necessaria una maggioranza dei due terzi in entrambi gli organi. Schnegg, dal canto suo, non ha chiarito se sarebbe disposto ad accettare un'eventuale elezione.
A sostenere la candidatura del consigliere di Stato bernese sono anche il consigliere nazionale zurighese Martin Haab e l'ex consigliere di Stato bernese Christoph Neuhaus. Le dichiarazioni di Blocher suscitano però malumori anche all'interno dell'UDC. «Non è una questione che lo riguarda», afferma lo stesso Haab. Ancora più critico il consigliere nazionale Thomas de Courten, secondo cui chi ha lasciato le proprie cariche non dovrebbe più intervenire sulla questione.
Intanto, anche negli altri partiti cresce l'apertura verso candidature alternative. «Il ticket non sembra sacro», osserva la consigliera agli Stati socialista Franziska Roth. La copresidente del PLR Susanne Vincenz-Stauffacher si dice sorpresa dalle dichiarazioni di Blocher. La consigliera agli Stati del Centro Marianne Binder critica invece la composizione del ticket, che non comprende né donne né rappresentanti della Svizzera romanda, e sottolinea l'importanza dell'impegno dei candidati a favore della concordanza.
Nel frattempo, Michael Graber conferma la propria candidatura. Interpellato dalla SonntagsZeitung anche in merito a un video emerso recentemente che lo ritrae durante una colluttazione con agenti della polizia federale, ammette: «All'epoca mi sono comportato male». L'Assemblea federale sarà chiamata a eleggere il successore di Guy Parmelin il 9 dicembre 2026. Il ministro dell'economia lascerà il Consiglio federale alla fine dell'anno.