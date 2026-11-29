L'UDC sta preparando un piano d'emergenza?

Secondo il SonntagsBlick, la direzione del partito avrebbe predisposto un piano d'emergenza per il 9 dicembre. Qualora un esponente dell'UDC accettasse l'elezione al di fuori del ticket ufficiale, il gruppo parlamentare e la direzione del partito dovrebbero discutere della sua riammissione la mattina successiva. Sarebbe necessaria una maggioranza dei due terzi in entrambi gli organi. Schnegg, dal canto suo, non ha chiarito se sarebbe disposto ad accettare un'eventuale elezione.

A sostenere la candidatura del consigliere di Stato bernese sono anche il consigliere nazionale zurighese Martin Haab e l'ex consigliere di Stato bernese Christoph Neuhaus. Le dichiarazioni di Blocher suscitano però malumori anche all'interno dell'UDC. «Non è una questione che lo riguarda», afferma lo stesso Haab. Ancora più critico il consigliere nazionale Thomas de Courten, secondo cui chi ha lasciato le proprie cariche non dovrebbe più intervenire sulla questione.