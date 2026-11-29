Le "altre votazioni": a Friburgo candidati borghesi in vantaggio
Sono poco meno di 200 gli oggetti, cantonali e/o comunali, in merito ai quali gli elettori sono stati chiamati a esprimersi.
Oltre ai quattro oggetti federali in votazione popolare, un gran numero di elettori svizzeri è stato chiamato a esprimersi su oggetti cantonali e comunali. Ecco la panoramica del voto locale.
Nidvaldo, le comunità scolastiche sono definitivamente storia
Le comunità scolastiche appartengono definitivamente al passato nel Canton Nidvaldo. Gli aventi diritto di voto hanno approvato oggi la cancellazione dalla Costituzione cantonale delle disposizioni relative a questi enti di diritto pubblico, che non esistono più dal 2025.
La modifica, di natura puramente formale e priva di conseguenze sostanziali, non era contestata. Il 92,7% dei votanti si è espresso a favore: i sì sono stati 15'000, mentre i no sono stati 1179. L'affluenza alle urne si è attestata al 52,5%.
Oberdorf e Stansstad erano gli ultimi degli undici comuni nidvaldesi in cui le comunità scolastiche erano responsabili dell'istruzione. Entrambi hanno abolito questi enti il 1° gennaio 2025, trasferendone i compiti ai rispettivi Comuni politici.
Nonostante la loro scomparsa, tre articoli della Costituzione cantonale contenevano ancora disposizioni relative alle comunità scolastiche. Con la decisione popolare odierna, una loro reintroduzione non sarà più possibile. Le leggi cantonali dovranno ora essere adeguate di conseguenza. (ats)
Consiglio di Stato friburghese, candidati borghesi in vantaggio
Nel Canton Friburgo si svolge oggi il secondo turno delle elezioni per il Consiglio di Stato, con quattro seggi ancora da assegnare. Verso le 12.30 erano stati scrutinati 73 dei 120 comuni. A guidare la corsa erano i due candidati borghesi.
In testa figurava il granconsigliere del Centro Markus Julmy con 18'709 voti, seguito dal consigliere di Stato uscente Philippe Demierre (UDC) con 15'723 preferenze.
Al terzo posto si collocava la socialista Lise-Marie Graden con 14'514 voti, davanti alla consigliera di Stato uscente Sylvie Bonvin-Sansonnens (Verdi), che ne aveva raccolti 13'545.
Complessivamente sono sei i candidati in corsa al secondo turno. I risultati parziali sono tuttavia ancora poco indicativi, poiché lo spoglio nei comuni più grandi richiede generalmente più tempo rispetto a quelli di dimensioni minori.
Già al primo turno, domenica scorsa, erano stati eletti i due consiglieri di Stato uscenti del PLR Romain Collaud e Didier Castella, nonché l'esponente del Centro Marie-France Roth Pasquier. (ats)
Sono poco meno di 200 gli oggetti, cantonali e/o comunali, in merito ai quali gli elettori sono stati chiamati a esprimersi.