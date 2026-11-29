Se la parte avversa non si impegna a fondo per mettere in luce i punti deboli di una proposta, allora gli aventi diritto di voto sono inclini a trovare simpatiche anche "idee poco liberali", ha spiegato il politologo. Il dibattito sul rumore è cambiato negli ultimi anni e gli iniziativisti lo hanno ben capito.



Esultano le associazioni animaliste

«La popolazione ha compreso le nostre rivendicazioni», commenta la Protezione svizzera degli animali (PSA). Andrea Schaller, responsabile dell'associazione per la Svizzera romanda e il Ticino, assicura che le feste non saranno vietate: l'obiettivo è limitare i fuochi rumorosi e incontrollati, i rifiuti, l'inquinamento e l'impatto sugli animali. Soddisfatta anche Katja Schönenberger, direttrice generale dell'associazione Vier Pfoten (Quattro zampe): «È una bella giornata per gli animali». L'associazione continuerà a impegnarsi affinché l'iniziativa venga attuata nel rispetto del suo spirito.