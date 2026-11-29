Precipita con il parapendio, muore un 34enne
L'incidente è avvenuto sabato pomeriggio a Lenk. Inutili i tentativi di rianimazione. Aperta un'inchiesta
L'incidente è avvenuto sabato pomeriggio a Lenk. Inutili i tentativi di rianimazione. Aperta un'inchiesta
LENK IM SIMMENTAL - Un pilota di parapendio di 34 anni ha perso la vita sabato pomeriggio in un incidente a Lenk, nel Canton Berna. Le cause dell'accaduto sono ancora da chiarire.
Come comunicato domenica dalla Polizia cantonale bernese, l'uomo era decollato dal sito di Metschstand, nella regione del Simmental. Durante il volo si è trovato in difficoltà ed è precipitato al suolo nella zona di Müligut, attorno alle 14.10.
Nonostante le manovre di rianimazione effettuate da terzi e dai soccorritori, il 34enne, cittadino svizzero del Canton Berna, è morto sul luogo dell'incidente a causa delle gravi ferite riportate.
Sul posto sono intervenuti diversi servizi della Polizia cantonale bernese, una squadra della Rega e un Care Team cantonale. La polizia ha avviato le indagini sotto la direzione della Procura federale per chiarire le circostanze dell'incidente.
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