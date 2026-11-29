Castaneda, Davide Silvanti è il nuovo sindaco
Raccoglierà l'eredità di Attilio Savioni, che era in carica da 46 anni
CASTANEDA - Davide Silvanti è il nuovo sindaco di Castaneda. L'attuale vicesindaco ha ottenuto 89 voti, contro i 73 andati a Ennio Cattaneo. Dal 1° gennaio 2027, Silvanti succederà quindi ad Attilio Savioni, che era alla guida del comune calanchino da 46 anni.
La votazione ha segnato una novità per Castaneda. Secondo il segretario comunale Massimo Scalmazzi, nei 33 anni in cui lavora per il Comune non si erano mai presentati due candidati alla carica di sindaco. Silvanti raccoglierà così l'eredità di Savioni, eletto per la prima volta nel 1980. L’81enne aveva annunciato nei mesi scorsi di non volersi ricandidare, spiegando di voler lasciare spazio alle nuove generazioni dopo quasi mezzo secolo alla guida del Comune.
La partecipazione al voto ha raggiunto l’87,3%: alle urne si sono recati 165 dei 189 aventi diritto.