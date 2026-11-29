Al 17' il Lugano perde Behrens, costretto a lasciare il campo per un problema muscolare. Al suo posto entra Moncada. Ed è proprio l'honduregno a propiziare il vantaggio ospite, che arriva contro l'andamento del gioco: la sua ripartenza innesca la manovra che Steffen rifinisce con un assist per Cimignani, bravo a battere Letica. Per il francese è il quinto centro stagionale.

Una ripartenza dà, un'altra toglie. Il Lucerna trova infatti il pareggio con Di Giusto, impeccabile dal dischetto. A procurare il rigore è un fulmineo contropiede orchestrato da Kabwit e dallo stesso trequartista, concluso con un tocco di mano di Zanotti in area. Il Lugano, però, non si lascia intimorire e torna subito avanti. Questa volta è Dos Santos a lanciarsi in profondità, saltare un difensore e infilare il pallone nell'angolino basso. Per il centrocampista bianconero è già la settima rete stagionale. Un primo tempo vivace, ricco di episodi e ribaltamenti di fronte, si chiude così sul 2-1 per gli ospiti.