Il Lugano si butta via: in superiorità numerica è solo 2-2 a Lucerna
I bianconeri giocano praticamente tutta la partita con un uomo in più, vanno due volte in vantaggio ma si fanno raggiungere. E nel finale Steffen spreca l'occasione per evitare un pareggio che lascia tanti rimpianti.
I bianconeri giocano praticamente tutta la partita con un uomo in più, vanno due volte in vantaggio ma si fanno raggiungere. E nel finale Steffen spreca l'occasione per evitare un pareggio che lascia tanti rimpianti.
|30
|Karlo Letica
|20
|Pius Dorn
|21
|Loic Luthi
|46
|Bung Meng Freimann
|22
|Ruben Dantas Fernandes
|29
|Levin Winkler
|11
|Matteo Di Giusto 90' +1
|24
|Tyron Owusu 68'
|16
|Oscar Kabwit 76'
|19
|Daniel Mikolajewski
|14
|Andrejs Ciganiks 68'
|David Von Ballmoos
|16
|Antonios Papadopoulos
|6
|Lars Lukas Mai
|17
|87' Martim Marques
|26
|87' Mattia Zanotti
|46
|Uran Bislimi
|25
|Anto Grgic
|8
|68' Daniel Dos Santos
|27
|Yanis Cimignani
|21
|87' Renato Steffen
|11
|17' Kevin Behrens
|91
LUCERNA - Ancora senza Ajeti (ultima giornata di squalifica) e Delcroix (infortunato), Mattia Croci-Torti schiera la miglior formazione possibile per lasciarsi alle spalle l'amara sconfitta di Jablonec, in Conference League. Ma nella seconda delle cinque trasferte consecutive in calendario, il Lugano non va oltre il 2-2 sul campo del Lucerna. Un risultato che lascia parecchi rimpianti: i bianconeri hanno infatti giocato quasi tutta la partita in superiorità numerica senza riuscire a conquistare la posta piena.
I padroni di casa partono con intraprendenza, ma dopo appena sei minuti arriva l'episodio che condiziona l'intero incontro. A gioco fermo, Mikolajewski rifila una gomitata al volto di Papadopoulos. Un gesto tanto inutile quanto sconsiderato, che dopo l'intervento del VAR costa al giovane polacco il cartellino rosso diretto. Nonostante l'inferiorità numerica, il Lucerna non si scompone e, trascinato da un ispirato Di Giusto in cabina di regia, mette più volte in difficoltà la retroguardia bianconera.
Al 17' il Lugano perde Behrens, costretto a lasciare il campo per un problema muscolare. Al suo posto entra Moncada. Ed è proprio l'honduregno a propiziare il vantaggio ospite, che arriva contro l'andamento del gioco: la sua ripartenza innesca la manovra che Steffen rifinisce con un assist per Cimignani, bravo a battere Letica. Per il francese è il quinto centro stagionale.
Una ripartenza dà, un'altra toglie. Il Lucerna trova infatti il pareggio con Di Giusto, impeccabile dal dischetto. A procurare il rigore è un fulmineo contropiede orchestrato da Kabwit e dallo stesso trequartista, concluso con un tocco di mano di Zanotti in area. Il Lugano, però, non si lascia intimorire e torna subito avanti. Questa volta è Dos Santos a lanciarsi in profondità, saltare un difensore e infilare il pallone nell'angolino basso. Per il centrocampista bianconero è già la settima rete stagionale. Un primo tempo vivace, ricco di episodi e ribaltamenti di fronte, si chiude così sul 2-1 per gli ospiti.
La ripresa si apre con un'altra ripartenza bianconera: Moncada si presenta tutto solo davanti a Letica, ma non riesce a superare il portiere croato. Il Lucerna, dal canto suo, non smette di crederci. Con Kabwit, autentica spina nel fianco della difesa ticinese, e Di Giusto continua a rendersi pericoloso dalle parti di von Ballmoos. Il Lugano prova a gestire il vantaggio, ma i padroni di casa, pur in dieci, tengono alta la pressione, conquistano diversi calci d'angolo e costruiscono occasioni importanti. Clamorosa, in particolare, quella capitata a Dorn.
Proprio quando il Lugano sembra poter resistere, il VAR richiama l'arbitro per un sospetto fallo nell'area bianconera. Viene confermato il rigore e Di Giusto, ancora una volta glaciale dagli undici metri, firma il 2-2. I ticinesi hanno subito l'occasione per riportarsi avanti: appena due minuti più tardi, Steffen spreca un'opportunità clamorosa, calciando a lato praticamente a porta vuota.
Alla fine i bianconeri devono accontentarsi di un punto, dopo aver sofferto a lungo contro un avversario rimasto in dieci fin dalle battute iniziali. Il pareggio conferma le difficoltà delle ultime settimane: dalla sconfitta di San Gallo in poi, il Lugano è apparso meno brillante e incisivo rispetto alla prima parte della stagione. Un calo forse fisiologico, alla luce dei tanti impegni ravvicinati, ma che Croci-Torti dovrà cercare di arginare al più presto.
LUCERNA - LUGANO 2-2 (1-2)
Reti: 26' Cimignani 0-1, 40' Di Giusto 1-1 (rig.), 42' Dos Santos 1-2, 84' Di Giusto 2-2 (rig.).
LUCERNA - Letica; Dorn, Lüthi, Meng Freimann, Fernandes; Winkler, Di Giusto (91' Oehlers), Owusu (68' Bertone); Kabwit (76' Hua Freimann), Mikolajewski, Ciganiks (68' Toggenburger).
LUGANO - von Ballmoos; Marques (87' Alioski), Mai, Papadopoulos; Cimignani, Dos Santos (68' Karimov), Grgic, Bislimi, Zanotti (87' Pihlström); Behrens (17' Moncada), Steffen (87' Beckham Castro).
Thermoplan Arena, 11'280 spettatori. Ammoniti: 18' Dos Santos, 21' Steffen, 52' Moncada. Espulso: 6' Mikolajewski.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Lugano
|15
|38
|12
|2
|1
|40
|18
|22
|2
|Young Boys
|14
|31
|9
|4
|1
|44
|27
|17
|3
|Sion
|14
|29
|9
|2
|3
|31
|18
|13
|4
|S.Gallo
|14
|23
|7
|2
|5
|26
|24
|2
|5
|Zurigo
|15
|23
|6
|5
|4
|29
|30
|-1
|6
|Servette
|15
|18
|5
|3
|7
|17
|18
|-1
|7
|Lucerna
|15
|17
|4
|5
|6
|25
|30
|-5
|8
|Basilea
|15
|15
|4
|3
|8
|22
|29
|-7
|9
|Thun
|14
|14
|4
|2
|8
|29
|40
|-11
|10
|Grasshopper
|15
|14
|3
|5
|7
|19
|32
|-13
|11
|Vaduz
|15
|12
|3
|3
|9
|28
|33
|-5
|12
|FC Lausanne-Sport
|15
|9
|1
|6
|8
|14
|25
|-11