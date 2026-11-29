Oggi, però, il quadro è completamente diverso. Il Basilea attraversa una profonda crisi e si ritrova invischiato nella lotta per non retrocedere. Anche il ruolo di Shaqiri è cambiato: nelle ultime uscite il capitano ha raramente giocato tutti i 90 minuti e contro il Grasshopper è addirittura partito dalla panchina. Il suo ingresso ha portato al momentaneo vantaggio rossoblù, ma non è bastato a evitare la sconfitta per 2-1.