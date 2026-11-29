«Non mi alleno per stare in panchina»
Il capitano del Basilea sbotta dopo l'esclusione iniziale contro il Grasshopper: «Voglio giocare ogni partita». Ma il compagno Omlin lo frena: «Non può disputare sempre 90 minuti».
Il capitano del Basilea sbotta dopo l'esclusione iniziale contro il Grasshopper: «Voglio giocare ogni partita». Ma il compagno Omlin lo frena: «Non può disputare sempre 90 minuti».
BASILEA - Quando Xherdan Shaqiri è tornato al Basilea nell'estate del 2024, le aspettative erano altissime. Il 35enne non ha deluso: con 18 reti e 21 assist ha trascinato i renani alla conquista del primo titolo dopo otto anni, firmando anche la prima doppietta Campionato-Coppa dal 2017.
Oggi, però, il quadro è completamente diverso. Il Basilea attraversa una profonda crisi e si ritrova invischiato nella lotta per non retrocedere. Anche il ruolo di Shaqiri è cambiato: nelle ultime uscite il capitano ha raramente giocato tutti i 90 minuti e contro il Grasshopper è addirittura partito dalla panchina. Il suo ingresso ha portato al momentaneo vantaggio rossoblù, ma non è bastato a evitare la sconfitta per 2-1.
Quanto è ancora decisivo Shaqiri?
Il rendimento dell'ex giocatore di Liverpool, Inter e Bayern Monaco è inevitabilmente calato rispetto alla stagione del titolo. In 14 partite ha messo a referto quattro reti e un assist. Le statistiche, tuttavia, confermano il suo peso nella manovra offensiva del Basilea. Con una media di 3,46 passaggi chiave ogni 90 minuti (contro i 4,02 della stagione dello scudetto), Shaqiri resta infatti tra i migliori giocatori del campionato in questa particolare graduatoria.
La decisione di lasciarlo inizialmente in panchina contro il Grasshopper non è stata affatto gradita al diretto interessato. Ai microfoni della SRF, il capitano ha manifestato apertamente il proprio malcontento: «Non sono soddisfatto se non gioco. Non mi alleno per stare in panchina. Voglio giocare ogni partita».
Il compagno Omlin lo frena: «Non può giocare ogni partita»
Poco dopo, nella mixed zone, Shaqiri ha utilizzato toni più concilianti: «Cerco sempre di aiutare la squadra, indipendentemente dal ruolo». Sulla gestione del numero 10 è intervenuto anche il portiere Jonas Omlin, che ha ricordato come anche il capitano debba fare i conti con i propri limiti: «Non può nemmeno lui giocare ogni partita per 90 minuti, è del tutto normale».
Shaqiri dovrebbe tornare titolare nella sfida di Coppa Svizzera contro lo Young Boys, in programma la prossima settimana. Resta invece tutto da definire il suo futuro a Basilea: il contratto scadrà al termine della stagione e, proprio come già accaduto la scorsa estate, sono tornate a circolare le voci su una possibile partenza.