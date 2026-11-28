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Lustrinelli-Union Berlino: è finita
L'Union occupa il penultimo posto in classifica
IMAGO / Matthias Koch
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Lustrinelli-Union Berlino: è finita
L'Union occupa il penultimo posto in classifica
Lustrinelli-Union Berlino: è finita
L'Union occupa il penultimo posto in classifica
BERLINO - L’Union Berlino ha deciso di interrompere con effetto immediato la collaborazione con Mauro Lustrinelli e i suoi assistenti Sascha Stauch, Michel Renggli ed Enrico Schirinzi. La decisione è arrivata dopo la sconfitta di oggi sul campo del Mainz (2-1), alla luce dei risultati deludenti in Bundesliga (sette punti in undici partite e penultimo posto in classifica) e della mancanza di progressi nelle prestazioni della squadra.
«Dopo cinque mesi di lavoro insieme, dobbiamo constatare che il gioco espresso e i risultati ottenuti dalla nostra prima squadra maschile mettono a rischio la permanenza in Bundesliga», ha spiegato il presidente dell’Union Dirk Zingler.
Il nome del successore di Lustrinelli sarà annunciato nei prossimi giorni.
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