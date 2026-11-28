BERLINO - L’Union Berlino ha deciso di interrompere con effetto immediato la collaborazione con Mauro Lustrinelli e i suoi assistenti Sascha Stauch, Michel Renggli ed Enrico Schirinzi. La decisione è arrivata dopo la sconfitta di oggi sul campo del Mainz (2-1), alla luce dei risultati deludenti in Bundesliga (sette punti in undici partite e penultimo posto in classifica) e della mancanza di progressi nelle prestazioni della squadra.