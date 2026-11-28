Il semaforo è infatti rimasto bloccato sul rosso, mettendo a dura prova i motori tenuti al limitatore. A farne le spese è stata la Ducati di Marquez, il quale si è procurato qualche scottatura all'altezza della coscia.

Circa mezz'ora più tardi si è ripartiti. A imporsi è stato Marco Bezzecchi, che ha così scavalcato momentaneamente Jorge Martin (oggi secondo) al secondo posto della classifica generale. Sul terzo gradino del podio Enea Bastianini, seguito da Ogura e Di Giannantonio. Marc Marquez ha chiuso al 13esimo posto dopo aver scontato due long lap penalty per aver abbandonato la griglia di partenza.