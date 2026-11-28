Ultima sprint della carriera con imprevisto per Marquez
Bezzecchi scavalca in classifica Martin in attesa della gara domenicale
VALENCIA - L'ultima gara sprint della carriera di Marc Marquez si è aperta con un clamoroso imprevisto: la moto dello spagnolo ha preso fuoco sulla griglia di partenza, costringendo a rinviare il via.
Il semaforo è infatti rimasto bloccato sul rosso, mettendo a dura prova i motori tenuti al limitatore. A farne le spese è stata la Ducati di Marquez, il quale si è procurato qualche scottatura all'altezza della coscia.
Circa mezz'ora più tardi si è ripartiti. A imporsi è stato Marco Bezzecchi, che ha così scavalcato momentaneamente Jorge Martin (oggi secondo) al secondo posto della classifica generale. Sul terzo gradino del podio Enea Bastianini, seguito da Ogura e Di Giannantonio. Marc Marquez ha chiuso al 13esimo posto dopo aver scontato due long lap penalty per aver abbandonato la griglia di partenza.
Marc Marquez had to jump off his bike as it caught fire before the Sprint start! 🔥 https://t.co/dISSW6x2Ec— Motorsport (@Motorsport) November 28, 2026