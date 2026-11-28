Super League
Serie A
NHL
SUPER LEAGUE
Basilea sconfitto dal GC
I renani sono stati puniti al 93' da Muci
Freshfocus
Basilea sconfitto dal GC
I renani sono stati puniti al 93' da Muci
Super League28.11.2026
Vaduz
2 - 2
Zurigo
Terminata
Giornata 15
Fine partita2 - 2
Mischa Beeli
90+1'
Liridon Berisha
Dejan Djokic
88'
Malik Sawadogo
Dominik Schwizer
88'
81'
Damienus Reverson
2-2
Julian Stark
77'
76'
Leandro Schodler
73'
Doron Lichtenstein
Selmin Hodza
73'
Nevio Di Giusto
Din Ramic
Mischa Beeli
Nicolas Hasler
70'
63'
Damienus Reverson
Kevin Spadanuda
Lado Akhalaia
Marcel Monsberger
62'
Juan Cabrera
Corsin Konietzke
62'
Intervallo
Corsin Konietzke
45+1'
2-1
Dominik Schwizer
Rigore
42'
35'
Alexander Hack
Marcel Monsberger
23'
21'
Sebastian Walker
1-1
1-0
Nicolas Hasler
Assist: Milos Cocic
8'
Calcio d'inizio
AllenatoreMarc Schneider4-3-1-2
Formazione di partenza
|25
|Leon Schaffran
|4
|Nicolas Hasler 70'
|37
|Luca Celentano
|6
|Denis Simani
|7
|Dominik Schwizer 88'
|28
|Milos Cocic
|17
|Julian Stark
|26
|Corsin Konietzke 62'
|11
|Lutfi Dalipi
|19
|Dejan Djokic 88'
|9
|Marcel Monsberger 62'
Sostituti
|10
|Juan Cabrera 62'
|24
|Lado Akhalaia 62'
|22
|Mischa Eberhard
|5
|Liridon Berisha 88'
|27
|Niklas Lang
|14
|Mischa Beeli 70'
|1
|Benjamin Buchel
|30
|Mattia Walker
|29
|Malik Sawadogo 88'
4-3-3
AllenatoreMarcel Koller
Formazione di partenza
|Silas Huber
|1
|73' Selmin Hodza
|3
|Lindrit Kamberi
|2
|Alexander Hack
|42
|Sebastian Walker
|44
|Miguel Reichmuth
|38
|Leandro Schodler
|21
|Livano Comenencia
|8
|63' Kevin Spadanuda
|17
|73' Din Ramic
|49
|Emmanuel Emmanuel
|11
Sostituti
|Mario Greco
|28
|Valon Berisha
|23
|73' Nevio Di Giusto
|14
|Heinz Lindner
|13
|Daniel Ihendu
|48
|Ilan Sauter
|27
|Mohamed Bangoura
|18
|73' Doron Lichtenstein
|47
|63' Damienus Reverson
|29
Super League28.11.2026
Grasshopper
2 - 1
Basilea
Terminata
Giornata 15
Fine partita2 - 1
90'
Akpe Victory
86'
Aaron Malouda
Asane Sow
80'
Ludwig Thorell
Andrej Bacanin
80'
Zan Celar
Giacomo Koloto
1-1
Samuel Krasniqi
Assist: Julian Von Moos
71'
Dominik Papic
Manex Gibelalde
70'
Nikolas Muci
Nico Rissi
70'
64'
Xherdan Shaqiri
Assist: Asane Sow
0-1
Julian Von Moos
Kenzo Goudmijn
61'
Denis Sahin
Young-Jun Lee
61'
61'
Xherdan Shaqiri
Metinho
60'
Kazeem Olaigbe
Philip Otele
Intervallo
Calcio d'inizio
AllenatoreOlaf Janssen4-3-3
Formazione di partenza
|71
|Justin Pete Hammel
|25
|John Hilton
|58
|Yannick Bettkober
|44
|Bujar Pllana
|57
|Nico Rissi 70'
|6
|Amir Abrashi
|66
|Manex Gibelalde 70'
|24
|Kenzo Goudmijn 61'
|11
|Giotto Giuseppe Morandi
|18
|Young-Jun Lee 61'
|17
|Samuel Krasniqi
Sostituti
|9
|Nikolas Muci 70'
|28
|Simone Stroscio
|4
|Luka Mikulic
|46
|Lionel Thuring
|34
|Allan Arigoni
|81
|Julian von Moos 61'
|56
|Denis Sahin 61'
|55
|Dominik Papic 70'
|8
|Tim Meyer
4-3-3
AllenatoreSlavisa Jokanovic
Formazione di partenza
|Jonas Omlin
|1
|Kevin Rueegg
|27
|Akpe Victory
|55
|Flavius Daniliuc
|24
|Nicolas Vouilloz
|3
|61' Metinho
|5
|80' Andrej Bacanin
|14
|Becir Omeragic
|4
|86' Asane Sow
|18
|80' Giacomo Koloto
|37
|60' Philip Otele
|7
Sostituti
|60' Kazeem Olaigbe
|11
|61' Xherdan Shaqiri
|10
|86' Aaron Malouda
|17
|Moussa Cisse
|29
|Jonas Harder
|44
|80' Ludwig Thorell
|8
|80' Zan Celar
|9
|Coleen Louis
|25
|Mirko Salvi
|13
ZURIGO - Sale a sette il numero di partite consecutive in Super League senza vittorie per il Basilea. I renani sono usciti a mani vuote anche dalla trasferta sul campo del Grasshopper, penultimo in classifica. Al Letzigrund le Cavallette si sono infatti imposte per 2-1. A illudere gli ospiti era stato Shaqiri, a segno al 64', prima che Krasniqi (71') e il ticinese Muci (93') con un grande gol ribaltassero il risultato.
Freshfocus
Nell'altra gara delle 18, Vaduz e Zurigo si sono lasciati sul 2-2. In rete Hasler e Schwizer (su rigore) per la squadra del Principato, Walker e Reverson per i tigurini.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Lugano
|14
|37
|12
|1
|1
|38
|16
|22
|2
|Young Boys
|14
|31
|9
|4
|1
|44
|27
|17
|3
|Sion
|14
|29
|9
|2
|3
|31
|18
|13
|4
|S.Gallo
|14
|23
|7
|2
|5
|26
|24
|2
|5
|Zurigo
|15
|23
|6
|5
|4
|29
|30
|-1
|6
|Servette
|14
|17
|5
|2
|7
|17
|18
|-1
|7
|Lucerna
|14
|16
|4
|4
|6
|23
|28
|-5
|8
|Basilea
|15
|15
|4
|3
|8
|22
|29
|-7
|9
|Thun
|14
|14
|4
|2
|8
|29
|40
|-11
|10
|Grasshopper
|15
|14
|3
|5
|7
|19
|32
|-13
|11
|Vaduz
|15
|12
|3
|3
|9
|28
|33
|-5
|12
|FC Lausanne-Sport
|14
|8
|1
|5
|8
|14
|25
|-11
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 28.11.2026 21:10
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SPORT