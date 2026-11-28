ZURIGO - Sale a sette il numero di partite consecutive in Super League senza vittorie per il Basilea. I renani sono usciti a mani vuote anche dalla trasferta sul campo del Grasshopper, penultimo in classifica. Al Letzigrund le Cavallette si sono infatti imposte per 2-1. A illudere gli ospiti era stato Shaqiri, a segno al 64', prima che Krasniqi (71') e il ticinese Muci (93') con un grande gol ribaltassero il risultato.