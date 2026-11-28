Robinson trionfa a Killington
Le neozelandese ha preceduto di 11 centesimi la Shiffrin e di 54 la Moltzan
Le neozelandese ha preceduto di 11 centesimi la Shiffrin e di 54 la Moltzan
KILLINGTON - Mikaela Shiffrin, al comando dopo la prima manche, non è riuscita a confermarsi sulle nevi di Killington. In una gara resa insidiosa soprattutto dalla nebbia, la statunitense è stata superata dalla neozelandese Alice Robinson, che si è aggiudicata il gigante con 11 centesimi di vantaggio. A completare il podio è stata un'altra americana, Paula Moltzan.
Ottava dopo la prima manche, Camille Rast ha recuperato tre posizioni, chiudendo al quinto posto alle spalle della croata Ljutic, con 91 centesimi di ritardo dalla vincitrice. Notevole anche la rimonta della tedesca Jana Fritz, passata dalla 28esima alla sesta posizione.
Le già citate condizioni difficili hanno creato alcune sorprese tra le favorite. La tedesca Emma Aicher ha mancato il suo obiettivo ed è stata relegata addirittura al 19esimo posto. Detentrice del globo della disciplina, Julia Scheib è stata eliminata per la seconda volta in questa stagione in gigante
Tra le altre elvetiche, Dania Allenbach ha chiuso al 15esimo posto (+2''23), Wendy Holdener al 25esimo (+3''35) e Vanessa Kasper al 26esimo (+3''38).
Domenica le donne torneranno sulle nevi per uno slalom (prima manche alle 16.30, seconda alle 19.30).