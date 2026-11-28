KILLINGTON - Mikaela Shiffrin, al comando dopo la prima manche, non è riuscita a confermarsi sulle nevi di Killington. In una gara resa insidiosa soprattutto dalla nebbia, la statunitense è stata superata dalla neozelandese Alice Robinson, che si è aggiudicata il gigante con 11 centesimi di vantaggio. A completare il podio è stata un'altra americana, Paula Moltzan.