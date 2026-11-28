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SCI ALPINO
Annullato il Super G di Copper Mountain
Ha vinto il maltempo
IMAGO / ABACAPRESS
Annullato il Super G di Copper Mountain
Ha vinto il maltempo
COPPER MOUNTAIN - A causa delle nevicate e dell'intensificarsi del vento, la giuria, d'intesa con il comitato organizzatore, ha deciso di annullare il super-G maschile in programma oggi a Copper Mountain.
Per Odermatt e compagni l'inizio della stagione della velocità è dunque rinviato.
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