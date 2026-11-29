Moto2, Valencia incorona Gonzalez
Il 24enne madrileno precede di soli 2,5 punti il connazionale Izan Guevara.
VALENCIA - Manuel Gonzalez è il nuovo campione del mondo della Moto2. Lo spagnolo ha conquistato il titolo grazie al quinto posto nel Gran Premio di Valencia, al termine di una sfida mozzafiato. Decisivo il sorpasso dell'olandese Collin Veijer ai danni di Izan Guevara, rimasto così ai piedi del podio.
Per 17 giri il Mondiale è stato virtualmente nelle mani di Guevara, al quale sarebbe bastato il terzo posto per laurearsi campione con mezzo punto di vantaggio sul rivale. A cinque giri dalla bandiera a scacchi, però, Veijer lo ha superato, relegandolo in quarta posizione.
Gonzalez ha così chiuso la stagione con 297,5 punti, appena 2,5 in più rispetto ai 295 del connazionale. Grande l'amarezza per Guevara e il team Pramac Yamaha, che hanno visto sfumare il sogno iridato sul più bello.
Per la cronaca di giornata, il GP di Valencia è stato vinto dal pilota australiano Senna Agius, davanti allo spagnolo Alex Escrig e allo stesso Veijer.
Just 2.5 points. The smallest winning margin for a #Moto2 World Champion 🤏 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/hL7ONFgBTG— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 29, 2026