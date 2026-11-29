Márquez sfiora l'ultima magia: l'addio è da secondo
Nell'ultima gara della carriera, il dieci volte campione del mondo accarezza la rimonta su Raul Fernandez, ma deve accontentarsi della piazza d'onore in un podio tutto spagnolo.
Nell'ultima gara della carriera, il dieci volte campione del mondo accarezza la rimonta su Raul Fernandez, ma deve accontentarsi della piazza d'onore in un podio tutto spagnolo.
VALENCIA - Marc Márquez - con moto e casco dorati - ha sfiorato l'ultima magia della sua carriera, chiudendo il Gran Premio di Valencia al secondo posto. Nell'ultimo appuntamento di un Mondiale già conquistato a Portimao, lo spagnolo ha accarezzato il sogno di trionfare davanti al proprio pubblico. A rovinargli la festa è stato il connazionale Raúl Fernández, bravo a resistere alla rimonta e a tagliare il traguardo con oltre due secondi di vantaggio.
Dopo aver strappato la prima posizione a Marco Bezzecchi al via, Márquez ha dovuto fare i conti con il ritmo di Fernández. Il pilota della Trackhouse ha preso il largo, portando il proprio vantaggio a oltre due secondi e mezzo, mentre il campione del mondo era impegnato a contenere il ritorno di Bezzecchi.
Nel finale la gara si è improvvisamente riaperta. Fernández ha iniziato a perdere terreno e Márquez si è portato a meno di un secondo dal connazionale, facendo sognare il pubblico di Valencia. A due giri dalla bandiera a scacchi il sorpasso sembrava possibile, ma il campione del mondo ha allentato la pressione e Fernández è riuscito ad allungare nuovamente, centrando una meritata vittoria.
Alle loro spalle, Pedro Acosta ha superato Bezzecchi, conquistando il terzo posto e completando un podio tutto spagnolo. Al pilota italiano resta comunque la consolazione del secondo posto nel Mondiale.
Márquez saluta così da protagonista. È mancata la vittoria che avrebbe voluto regalare ai suoi tifosi, ma anche nell'ultima gara della carriera lo spagnolo ha mostrato il carattere e la tenacia che lo hanno sempre contraddistinto.
Celebrating one last ride with his fans. #ValenciaGP 🏁 | #ThankYouMarc https://t.co/DW0hDgHMk5— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 29, 2026