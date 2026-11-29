Nel finale la gara si è improvvisamente riaperta. Fernández ha iniziato a perdere terreno e Márquez si è portato a meno di un secondo dal connazionale, facendo sognare il pubblico di Valencia. A due giri dalla bandiera a scacchi il sorpasso sembrava possibile, ma il campione del mondo ha allentato la pressione e Fernández è riuscito ad allungare nuovamente, centrando una meritata vittoria.

Alle loro spalle, Pedro Acosta ha superato Bezzecchi, conquistando il terzo posto e completando un podio tutto spagnolo. Al pilota italiano resta comunque la consolazione del secondo posto nel Mondiale.