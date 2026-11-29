Mangia la pizza dell'amica e muore a soli 14 anni
La tragedia si è consumata nel Napoletano. La ragazzina aveva tolto la mozzarella prima di mangiare la fetta offerta dalla coetanea. Si sospetta uno shock anafilattico.
NAPOLI - Aveva tolto la mozzarella dalla pizza prima di mangiarne una fetta. Una precauzione che potrebbe non essere bastata a salvare la vita a Michelle, una ragazza di 14 anni morta ad Acerra, nel Napoletano, per una sospetta reazione allergica.
Quella che doveva essere una spensierata serata tra amiche si è trasformata in una tragedia. Secondo quanto riportato dai media italiani e ripreso da 20 Minuten, non è ancora chiaro se l'adolescente soffrisse di una grave intolleranza al lattosio o, come appare più verosimile, di un'allergia alle proteine del latte.
Secondo il Corriere della Sera, una delle ipotesi è che il siero del latte fosse già penetrato nell'impasto, rendendo inutile la rimozione della mozzarella.
Il malore sulla via di casa
Michelle era andata con tre amiche in una pizzeria d'asporto nella vicina Casalnuovo. Avrebbe iniziato a sentirsi male mentre tornava a casa. Una volta rientrata, il padre le ha somministrato un antistaminico, ma le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. I genitori hanno quindi chiamato i soccorsi. La ragazza è stata trasportata d'urgenza alla clinica privata Villa dei Fiori, dove il personale del pronto soccorso ha potuto soltanto constatarne il decesso.
Le cause della morte ancora da chiarire
Sulla vicenda indagano i carabinieri di Acerra e della vicina Castello di Cisterna, intervenuti, secondo il Corriere della Sera, dopo l'allarme lanciato dai genitori. Gli investigatori dovranno ricostruire le ultime ore di vita della quattordicenne e accertare che cosa abbia effettivamente ingerito. Stando alle testimonianze raccolte, la fetta di pizza sarebbe stata presa da un'amica. L'ipotesi dello shock anafilattico resta da confermare.