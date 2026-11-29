Secondo il Corriere della Sera, una delle ipotesi è che il siero del latte fosse già penetrato nell'impasto, rendendo inutile la rimozione della mozzarella.

Il malore sulla via di casa

Michelle era andata con tre amiche in una pizzeria d'asporto nella vicina Casalnuovo. Avrebbe iniziato a sentirsi male mentre tornava a casa. Una volta rientrata, il padre le ha somministrato un antistaminico, ma le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. I genitori hanno quindi chiamato i soccorsi. La ragazza è stata trasportata d'urgenza alla clinica privata Villa dei Fiori, dove il personale del pronto soccorso ha potuto soltanto constatarne il decesso.