Zelensky: «Pronti a un cessate il fuoco sulla linea del fronte»
La proposta, che prevede l'avvio di colloqui con la Russia, è un «compromesso molto grande»
KIEV - L'Ucraina è pronta a fermare le ostilità lungo l'attuale linea del fronte e ad avviare negoziati diplomatici con la Russia. Lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky in un'intervista ad Al Jazeera, definendo la proposta un «compromesso molto grande».
«Siamo pronti a fare questi passi, a restare e fermarci dove siamo. Parliamo di un cessate il fuoco lungo la linea di contatto. È un compromesso? Certamente, un compromesso molto grande», ha affermato Zelensky. Il presidente ucraino ha aggiunto che Kiev è consapevole che Vladimir Putin non intende ritirare le proprie truppe dal territorio ucraino. «Per questo diciamo: fermiamoci qui e passiamo alla diplomazia», ha spiegato. Un concetto che aveva già espresso in termini simili nelle scorse settimane.
Zelensky ha inoltre espresso la speranza che il presidente statunitense Donald Trump continui a cercare una soluzione per porre fine alla guerra, senza che sia soltanto l'Ucraina a doverne pagare il prezzo. Kiev, ha ribadito, non intende riconoscere l'annessione dei territori ucraini da parte di Mosca.