«Siamo pronti a fare questi passi, a restare e fermarci dove siamo. Parliamo di un cessate il fuoco lungo la linea di contatto. È un compromesso? Certamente, un compromesso molto grande», ha affermato Zelensky. Il presidente ucraino ha aggiunto che Kiev è consapevole che Vladimir Putin non intende ritirare le proprie truppe dal territorio ucraino. «Per questo diciamo: fermiamoci qui e passiamo alla diplomazia», ha spiegato. Un concetto che aveva già espresso in termini simili nelle scorse settimane.

Zelensky ha inoltre espresso la speranza che il presidente statunitense Donald Trump continui a cercare una soluzione per porre fine alla guerra, senza che sia soltanto l'Ucraina a doverne pagare il prezzo. Kiev, ha ribadito, non intende riconoscere l'annessione dei territori ucraini da parte di Mosca.