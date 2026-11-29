Terremoto a Los Angeles, 40 scosse di assestamento
Non sono stati segnalati feriti o danni gravi. La sindaca della metropoli: «Sono un fenomeno abituale»
LOS ANGELES - Sono state almeno 40 le scosse di assestamento dopo il terremoto di magnitudo 5.0 vicino a Los Angeles. Lo riporta la Cnn. Secondo l'Usgs, nei primi 45 minuti successivi al sisma si sono verificate almeno quattro scosse di assestamento, con magnitudo compresa tra 2,5 e 3,7.
L'agenzia stima che vi sia una probabilità del 30% che si verifichi una scossa di assestamento di magnitudo pari o superiore a 4.0. La sindaca di Los Angeles, Karen Bass, ha dichiarato che nella regione «i terremoti sono un fenomeno abituale». «Questo è stato più intenso e più vicino alla città ma non c'è motivo per cui le persone debbano interrompere le proprie attività quotidiane», ha aggiunto.
Nel frattempo tuttavia un aereo di linea ha dovuto interrompere l'atterraggio proprio mentre si avvicinava all'aeroporto di Los Angeles a causa del terremoto. Il velivolo era in procinto di toccare terra quando è avvenuto il sisma; l'equipaggio ha quindi ricevuto l'ordine di annullare la manovra, per il timore che potessero essersi create crepe sulla pista.
Non sono stati segnalati nell'immediato feriti o danni gravi, sebbene alcuni residenti abbiano riferito di vetri infranti e oggetti caduti dagli scaffali. Una scossa di assestamento ha fatto crollare un pannello del soffitto all'aeroporto di Los Angeles, dove sono andati in frantumi anche alcuni vetri in uno dei terminal. Lo scalo è comunque rimasto operativo. Le autorità californiane hanno invitato i residenti della zona a prepararsi a eventuali ulteriori scosse di assestamento.
La California ha una lunga familiarità con i terremoti, ma la maggior parte di essi è di lieve entità, tanto da passare quasi inosservata ai 40 milioni di abitanti della regione. L'area è stata tuttavia colpita in passato da terremoti di grande portata, come quello del 1994 a Northridge, sempre nell'area di Los Angeles, che causò decine di vittime, migliaia di feriti e danni per miliardi di dollari a case e infrastrutture. Il più devastante, tuttavia, fu il terremoto di San Francisco del 1906, che provocò anche uno tsunami, con la morte di oltre 3.000 persone, alcune delle quali perirono negli incendi scoppiati in seguito alla violenta scossa.