Nel frattempo tuttavia un aereo di linea ha dovuto interrompere l'atterraggio proprio mentre si avvicinava all'aeroporto di Los Angeles a causa del terremoto. Il velivolo era in procinto di toccare terra quando è avvenuto il sisma; l'equipaggio ha quindi ricevuto l'ordine di annullare la manovra, per il timore che potessero essersi create crepe sulla pista.

Non sono stati segnalati nell'immediato feriti o danni gravi, sebbene alcuni residenti abbiano riferito di vetri infranti e oggetti caduti dagli scaffali. Una scossa di assestamento ha fatto crollare un pannello del soffitto all'aeroporto di Los Angeles, dove sono andati in frantumi anche alcuni vetri in uno dei terminal. Lo scalo è comunque rimasto operativo. Le autorità californiane hanno invitato i residenti della zona a prepararsi a eventuali ulteriori scosse di assestamento.