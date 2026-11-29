ATENE - Circa 1.200 migranti sono stati intercettati e tratti in salvo nell'arco di due giorni al largo dell'isola di Creta dalla guardia costiera greca e dall'agenzia europea Frontex. Almeno due persone hanno perso la vita, mentre altre quattro sono rimaste ferite. Lo riferiscono la radiotelevisione pubblica ERT e diversi media regionali.