Circa 1.200 migranti salvati in due giorni al largo di Creta
Almeno due persone hanno perso la vita e quattro sono rimaste ferite. Le operazioni di ricerca e salvataggio sono ancora in corso.
ATENE - Circa 1.200 migranti sono stati intercettati e tratti in salvo nell'arco di due giorni al largo dell'isola di Creta dalla guardia costiera greca e dall'agenzia europea Frontex. Almeno due persone hanno perso la vita, mentre altre quattro sono rimaste ferite. Lo riferiscono la radiotelevisione pubblica ERT e diversi media regionali.
Le operazioni di ricerca e salvataggio sono ancora in corso. Secondo fonti della guardia costiera, si teme che altre imbarcazioni con migranti a bordo possano trovarsi ancora in mare.
Tempesta potrebbe accelerare le traversate
Si ipotizza che, in vista di una tempesta in arrivo nel Mediterraneo orientale, i trafficanti vogliano trasferire il maggior numero possibile di persone dalle coste libiche a Creta. La regione attorno alla città portuale di Tobruk, nella Libia orientale, è considerata uno dei principali punti di partenza delle traversate.
Il ministro greco della Migrazione, Thanos Plevris, ha dichiarato all'emittente televisiva Skai che, dopo i recenti attacchi a una nave da guerra russa nel porto di Bengasi, la guardia costiera libica è impegnata prevalentemente nella protezione delle infrastrutture portuali, dedicando meno attenzione alle attività dei trafficanti. Secondo quanto riferito dal ministro, oltre mezzo milione di persone si starebbero preparando in Libia a raggiungere l'Europa via mare.
Più arrivi rispetto all'anno precedente
Il numero di arrivi sulle isole di Creta e Gavdos ha già superato quello registrato nel 2025. Secondo l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), dall'inizio del 2026 al 22 novembre sono arrivate quasi 25.000 persone. Nell'intero 2025, l'organizzazione umanitaria Refugee Support Aegean (RSA) aveva documentato complessivamente 20.187 arrivi.
La traversata del Mediterraneo resta particolarmente pericolosa: improvvisi cambiamenti delle condizioni meteorologiche, guasti ai motori e l'impiego di imbarcazioni spesso obsolete e mal equipaggiate mettono a rischio la vita dei migranti.
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