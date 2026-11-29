La Corte penale internazionale lotta per la sopravvivenza
Gli Stati Uniti minacciano, la Svizzera vuole rafforzare l'istituzione
L'AJA - Gli Stati Uniti minacciano la Corte penale internazionale (CPI) con sanzioni drastiche. Di fronte a questa situazione, la prossima settimana gli Stati parte si riuniranno all'Aia per discutere possibili contromisure. La Svizzera vuole rafforzare l'istituzione.
Gli Stati Uniti avevano minacciato di smantellare la CPI «pietra dopo pietra», come dichiarato a più riprese dal segretario di Stato americano Marco Rubio. All'avvertimento hanno fatto seguito, lo scorso 9 ottobre, sanzioni volte a vietare le transazioni con il tribunale per privarlo di mezzi finanziari e limitarne l'operatività. Washington ha tuttavia posticipato l'entrata in vigore delle misure di 180 giorni, fino al 7 aprile 2027, per lasciare spazio a una soluzione diplomatica.
Gli USA - che non riconoscono la giurisdizione della CPI - esigono che nessun cittadino statunitense venga mai incriminato e, insieme a Mosca e Pechino, chiedono il rispetto dell'immunità per i capi di Stato e i titolari di cariche ufficiali. L'istituzione, sostenuta attualmente da 125 Stati parte (tra cui la Svizzera e tutti i Paesi dell'UE), è competente per genocidio, crimini contro l'umanità, di aggressione e di guerra qualora i tribunali nazionali non intervengano.
Berna chiede più autonomia finanziaria
Di fronte all'offensiva americana, gli Stati parte sono divisi sulla strategia da adottare. I Paesi Bassi, sostenuti da diversi Paesi occidentali tra cui Italia, Francia e Germania, puntano a negoziare un compromesso entro aprile. Una linea criticata da Human Rights Watch, che teme concessioni tali da minare l'indipendenza dell'Ufficio del Procuratore, sollecitando piuttosto un aumento della resilienza dell'istituzione. Un obiettivo che, secondo un rapporto della Coalizione per la CPI, significa ridurre la dipendenza dai servizi statunitensi, poiché le sanzioni colpirebbero conti bancari USA, transazioni in dollari e software come quelli di Apple.
È proprio la via della resilienza quella auspicata da Berna. «Dobbiamo rafforzare la Corte penale internazionale pietra dopo pietra», ha dichiarato a Keystone-ATS Franz Perrez, direttore della Direzione del diritto internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Per il diplomatico che rappresenterà la Confederazione, la sfida principale è garantire che il tribunale possa effettuare operazioni bancarie autonome dagli Stati Uniti per continuare a pagare le proprie fatture: solo un'istituzione solida, infatti, permetterà di negoziare efficacemente una soluzione diplomatica. Anche l'UE si sta muovendo per proteggere le imprese europee che forniscono servizi al tribunale.
La strategia comune sarà al centro della 25a Assemblea degli Stati parte, in programma da lunedì fino al 7 dicembre. A causa delle restrizioni sui visti e delle precedenti sanzioni americane contro funzionari della CPI, l'incontro si terrà eccezionalmente all'Aia anziché nella consueta sede ONU di New York.