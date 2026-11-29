Gli USA - che non riconoscono la giurisdizione della CPI - esigono che nessun cittadino statunitense venga mai incriminato e, insieme a Mosca e Pechino, chiedono il rispetto dell'immunità per i capi di Stato e i titolari di cariche ufficiali. L'istituzione, sostenuta attualmente da 125 Stati parte (tra cui la Svizzera e tutti i Paesi dell'UE), è competente per genocidio, crimini contro l'umanità, di aggressione e di guerra qualora i tribunali nazionali non intervengano.

Berna chiede più autonomia finanziaria

Di fronte all'offensiva americana, gli Stati parte sono divisi sulla strategia da adottare. I Paesi Bassi, sostenuti da diversi Paesi occidentali tra cui Italia, Francia e Germania, puntano a negoziare un compromesso entro aprile. Una linea criticata da Human Rights Watch, che teme concessioni tali da minare l'indipendenza dell'Ufficio del Procuratore, sollecitando piuttosto un aumento della resilienza dell'istituzione. Un obiettivo che, secondo un rapporto della Coalizione per la CPI, significa ridurre la dipendenza dai servizi statunitensi, poiché le sanzioni colpirebbero conti bancari USA, transazioni in dollari e software come quelli di Apple.