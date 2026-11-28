MYANMAR
Raid su un matrimonio: 21 morti
Il conteggio delle vittime comprende cinque bambini
AFP
Fonte Ats Ans
Raid su un matrimonio: 21 morti
Il conteggio delle vittime comprende cinque bambini
DEMOSO - Secondo quanto riferito da alcuni testimoni e una organizzazione di soccorso sono 21 le vittime, fra cui cinque bambini, uccise in un attacco aereo dell'esercito birmano che ha colpito una sala per matrimoni in una zona di conflitto.
Si tratta dell'ultimo episodio con un elevato numero di vittime nella guerra civile che sta devastando il Paese. I video girati da un testimone - che l'AFP non è riuscita a verificare - mostravano vittime insanguinate che venivano trasportate per ricevere cure dopo l'attacco in un villaggio a Moe Bye, un'area al confine tra gli Stati di Shan e Karenni dove si trova un gran numero di sfollati interni.
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