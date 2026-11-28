Esplosione vicino a una scuola: almeno dieci morti e 110 feriti
La tragedia nella provincia afghana di Kunar. A esplodere sarebbe stato un deposito di esplosivi di un'azienda mineraria. Si ipotizza una negligenza
KABUL - Almeno dieci persone sono morte e altre 110 sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta questa mattina nei pressi di una scuola nella provincia afghana di Kunar. Lo riferiscono i media locali, citando un portavoce dei talebani al governo nel Paese.
Non è ancora chiaro se tutte le vittime siano studenti. Un precedente bilancio, fornito da un rappresentante del governo provinciale all'agenzia di stampa tedesca, indicava almeno sette bambini deceduti e 99 feriti. Nei filmati diffusi sui social network si vedono bambini feriti trasportati all'ospedale di Asadabad, capoluogo della provincia.
L'esplosione si è verificata in un deposito di esplosivi
Secondo il rappresentante del governo provinciale, la deflagrazione sarebbe avvenuta in un deposito di esplosivi di un'azienda mineraria situato vicino alla scuola. L'edificio scolastico e le abitazioni circostanti hanno riportato danni. Si ipotizza una negligenza, mentre sono ancora in corso le indagini per chiarire le cause dell'accaduto.
Si tratta del terzo episodio mortale che coinvolge un istituto scolastico afghano in pochi giorni. Martedì un'esplosione nella provincia di Kapisa ha provocato la morte di almeno uno studente. Pochi giorni prima, un analogo episodio aveva causato vittime e feriti tra gli studenti nella provincia di Farah. Le autorità locali hanno attribuito entrambe le esplosioni alla presenza di ordigni inesplosi risalenti a conflitti precedenti.
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