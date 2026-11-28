L'esplosione si è verificata in un deposito di esplosivi

Secondo il rappresentante del governo provinciale, la deflagrazione sarebbe avvenuta in un deposito di esplosivi di un'azienda mineraria situato vicino alla scuola. L'edificio scolastico e le abitazioni circostanti hanno riportato danni. Si ipotizza una negligenza, mentre sono ancora in corso le indagini per chiarire le cause dell'accaduto.

Si tratta del terzo episodio mortale che coinvolge un istituto scolastico afghano in pochi giorni. Martedì un'esplosione nella provincia di Kapisa ha provocato la morte di almeno uno studente. Pochi giorni prima, un analogo episodio aveva causato vittime e feriti tra gli studenti nella provincia di Farah. Le autorità locali hanno attribuito entrambe le esplosioni alla presenza di ordigni inesplosi risalenti a conflitti precedenti.