L'esecutivo era però già da tempo sotto pressione a causa degli scandali di corruzione che hanno coinvolto l'entourage politico e familiare del premier, dei gravi incidenti ferroviari, dell'arrivo di decine di migliaia di migranti nell'enclave nordafricana di Ceuta e delle tensioni sulla politica abitativa. Oltre alla Camera dei deputati, sarà rinnovato anche il Senato.