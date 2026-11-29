La Spagna si prepara a svoltare a destra?
Quasi 39 milioni di cittadini chiamati alle urne. A rischio il governo di Pedro Sánchez, mentre si prospetta un'alleanza tra popolari e Vox
MADRID - Sono iniziate in Spagna le elezioni parlamentari anticipate. Quasi 39 milioni di cittadini sono chiamati alle urne per determinare la composizione del nuovo Parlamento e, indirettamente, quella del futuro governo. Dopo quasi otto anni e mezzo al potere, il premier socialista Pedro Sánchez rischia di perdere la guida del Paese. La maggior parte dei sondaggi prospetta infatti una netta svolta a destra.
Nonostante il Partito socialista (PSOE) di Sánchez sia sostanzialmente alla pari con il conservatore Partito popolare (PP) nella maggior parte delle rilevazioni, il candidato di quest'ultimo, Alberto Núñez Feijóo, potrebbe raggiungere insieme alla formazione populista di destra Vox i 176 seggi necessari per ottenere la maggioranza alla Camera dei deputati.
Secondo i sondaggi, lo schieramento di destra potrebbe conquistare fino a 200 seggi, mentre quello di sinistra si fermerebbe a un massimo di 150. L'ingresso di Vox nel governo centrale rappresenterebbe una prima assoluta dalla fine della dittatura di Francisco Franco, a metà degli anni Settanta.
Nessun "cordone sanitario" contro la destra
A differenza di quanto avviene in Germania nei confronti dell'AfD, i conservatori spagnoli non hanno adottato un "cordone sanitario" nei confronti di Vox. Le due formazioni governano già insieme in quattro delle 17 regioni autonome del Paese.
Le elezioni si sarebbero dovute tenere la prossima estate. Sánchez ha tuttavia deciso di anticipare il voto dopo che due decreti presentati dal suo governo di minoranza per garantire una maggiore tutela agli inquilini non avevano ottenuto la maggioranza in Parlamento.
L'esecutivo era però già da tempo sotto pressione a causa degli scandali di corruzione che hanno coinvolto l'entourage politico e familiare del premier, dei gravi incidenti ferroviari, dell'arrivo di decine di migliaia di migranti nell'enclave nordafricana di Ceuta e delle tensioni sulla politica abitativa. Oltre alla Camera dei deputati, sarà rinnovato anche il Senato.