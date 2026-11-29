TIRANA - Nuovi scontri a Tirana tra manifestanti e la polizia nel corso delle proteste che chiedono le dimissioni del premier socialista Edi Rama. Per il secondo giorno consecutivo, le tensioni sono salite quando la folla è giunta davanti al Palazzo del governo. Nel giro di pochi minuti contro le numerose forze dell'ordine sono partiti i lanci di petardi, seguiti poi da bombe molotov e sassi. Immediato l'intervento con spray al peperoncino e i lacrimogeni. Per disperdere la folla in azione anche gli idranti.