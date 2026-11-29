Al termine del faccia a faccia, lo staff di Netanyahu ha accusato il leader dell'opposizione di non essere realmente interessato a un governo di unità nazionale, mentre fonti vicine al partito Yashar hanno ribadito la distanza programmatica con il Likud. Eisenkot ha infatti respinto l'ipotesi di una coalizione paritaria nei termini richiesti dal premier uscente, confermando la propria fedeltà agli alleati del "blocco del cambiamento".

Nella sua dichiarazione, Eisenkot ha chiarito che porterà avanti il mandato per formare un proprio esecutivo, invitando eventualmente il Likud e gli altri partiti a unirsi al governo soltanto in una fase successiva e sulla base delle linee programmatiche già tracciate. L'apertura di ieri di Netanyahu, che si era detto disposto ad accettare una staffetta alla guida del governo pur di entrare nella maggioranza, non è dunque bastata a sbloccare lo stallo politico.