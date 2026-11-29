Fumata nera tra Netanyahu ed Eisenkot, negoziati interrotti
Emerse «profonde divergenze» tra le due parti, l'esecutivo di unità nazionale si allontana
TEL AVIV - I colloqui di oggi a Tel Aviv tra il primo ministro uscente Benjamin Netanyahu e il leader del partito Yashar, Gadi Eisenkot, incaricato di formare il nuovo esecutivo di unità nazionale, si sono conclusi con un nulla di fatto e con l'interruzione dei negoziati.
L'incontro, svoltosi presso il quartier generale della difesa della Kirya, ha messo in luce «profonde divergenze» tra le due parti, tanto che le rispettive delegazioni hanno deciso di non programmare ulteriori riunioni.
Al termine del faccia a faccia, lo staff di Netanyahu ha accusato il leader dell'opposizione di non essere realmente interessato a un governo di unità nazionale, mentre fonti vicine al partito Yashar hanno ribadito la distanza programmatica con il Likud. Eisenkot ha infatti respinto l'ipotesi di una coalizione paritaria nei termini richiesti dal premier uscente, confermando la propria fedeltà agli alleati del "blocco del cambiamento".
Nella sua dichiarazione, Eisenkot ha chiarito che porterà avanti il mandato per formare un proprio esecutivo, invitando eventualmente il Likud e gli altri partiti a unirsi al governo soltanto in una fase successiva e sulla base delle linee programmatiche già tracciate. L'apertura di ieri di Netanyahu, che si era detto disposto ad accettare una staffetta alla guida del governo pur di entrare nella maggioranza, non è dunque bastata a sbloccare lo stallo politico.
Sullo sfondo restano intanto le pressioni interne allo stesso fronte anti-Netanyahu: il leader dell'opposizione Yair Golan ha esortato oggi Eisenkot a non cedere alle lusinghe del Likud e a formare un «vero governo del cambiamento», escludendo categoricamente dall'esecutivo chi ritiene responsabile dei fallimenti legati all'attacco del 7 ottobre.