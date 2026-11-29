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Spagna, il Partito Popolare in testa: con Vox avrebbe la maggioranza
Con quasi il 30% dei voti scrutinati, le proiezioni assegnano 179 seggi al blocco delle destre. I socialisti di Sánchez si fermano a 116.
IMAGO / Europa Press
Fonte Ats Ans
Spagna, il Partito Popolare in testa: con Vox avrebbe la maggioranza
Con quasi il 30% dei voti scrutinati, le proiezioni assegnano 179 seggi al blocco delle destre. I socialisti di Sánchez si fermano a 116.
MADRID - Il Partito Popolare (PP) è in testa alle elezioni politiche in Spagna. Con lo scrutinio giunto al 29,45%, le proiezioni basate sui dati ufficiali assegnano alla formazione 130 seggi.
Il risultato, sommato ai 49 seggi attribuiti a Vox, consentirebbe al blocco delle destre di raggiungere quota 179, superando la soglia dei 176 seggi necessari per ottenere la maggioranza assoluta in Parlamento.
Il Partito socialista (PSOE) del premier uscente Pedro Sánchez si attesterebbe invece a 116 seggi. Si tratta di risultati ancora parziali, con lo spoglio in corso.
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