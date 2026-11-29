Arriva la neve: la stagione sciistica parte in anticipo
Già aperte 22 comprensori, con oltre 250 chilometri di piste percorribili. Entro il 19 dicembre dovrebbero salire a 152, comprese quelle ticinesi.
Già aperte 22 comprensori, con oltre 250 chilometri di piste percorribili. Entro il 19 dicembre dovrebbero salire a 152, comprese quelle ticinesi.
ZURIGO - L'inverno inizia a farsi sentire, tanto in montagna quanto in pianura. Chi desidera concedersi le prime discese sugli sci questo fine settimana ha già diverse possibilità. In Svizzera sono infatti aperte 22 delle 173 stazioni sciistiche, per un totale di circa 254 chilometri di piste percorribili, pari al 4% dell'intera rete nazionale. È quanto emerge da un'analisi della piattaforma Ski-now.ch, che monitora cinque volte al giorno il bollettino della neve di Svizzera Turismo.
Dove si può già sciare
A offrire la scelta più ampia è al momento il comprensorio di Engadina e St. Moritz, con 29 chilometri di piste aperte. Seguono Grimentz-Zinal con 28 chilometri e Saas-Fee con 26. Anche nel comprensorio delle Quatre Vallées, nella regione di Verbier, sono già percorribili 21 chilometri di piste.
Il Vallese è il cantone con il maggior numero di stazioni sciistiche già operative: nove, seguito dai Grigioni con cinque e dal canton Vaud con tre. Gli appassionati di sport invernali devono invece pazientare ancora nei cantoni di San Gallo, Svitto, Glarona, Lucerna e Appenzello, dove finora non è stata segnalata alcuna pista aperta.
L'offerta è però destinata ad ampliarsi sensibilmente già questo fine settimana. Stando al calendario delle aperture, sabato dovrebbero entrare in funzione altre 24 stazioni sciistiche. Entro il 19 dicembre, il numero di comprensori aperti in tutta la Svizzera dovrebbe raggiungere quota 152, tra questi ci sono anche quelli ticinesi.
La neve fresca anticipa la stagione sciistica
Diverse località hanno potuto anticipare l'apertura degli impianti rispetto al calendario inizialmente previsto. A Villars-Gryon/Les Diablerets, dove l'avvio della stagione era in programma il 4 dicembre, alcune piste sono già percorribili. Lo stesso vale per St-Luc/Chandolin, dove l'apertura era inizialmente fissata al 18 dicembre. Anche Gstaad ed Elsigen-Metsch, che avrebbero dovuto inaugurare la stagione il 28 novembre, sono già parzialmente aperte. Adelboden ha invece anticipato di una settimana l'apertura, dal 5 dicembre al 28 novembre.
Prima di mettersi in viaggio è comunque consigliabile consultare i bollettini aggiornati dei singoli comprensori: il numero di piste aperte, le condizioni della neve e gli orari di funzionamento degli impianti possono cambiare anche con poco preavviso.
In pianura la neve arriva puntuale
I primi fiocchi della stagione sono caduti questa settimana anche in numerose località dell'Altopiano. E, stando ai dati dell'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera), la neve è arrivata quasi puntuale rispetto alla norma climatologica.
Sia a Zurigo sia a Lucerna il primo giorno con neve fresca misurabile è stato registrato il 25 novembre. Per essere considerata tale, la quantità di neve fresca deve raggiungere almeno un centimetro.
A Zurigo la prima nevicata misurabile è arrivata dunque con appena tre giorni di anticipo rispetto alla data di riferimento climatologica, che cade il 28 novembre. A Lucerna, Berna e Basilea questa data corrisponde al 2 dicembre, a Neuchâtel al 4 dicembre e a Ginevra al 17 dicembre. Si tratta di date mediane: nella metà degli anni la prima nevicata si verifica prima, nell'altra metà più tardi.
Ci aspetta un inverno rigido?
L'arrivo della neve in pianura non permette tuttavia di stabilire come sarà l'inverno. Il marcato indebolimento del vortice polare osservato all'inizio di novembre aveva alimentato le ipotesi di una stagione invernale particolarmente rigida.
Come sottolinea MeteoSvizzera in un'analisi pubblicata all'inizio della settimana, il vortice polare nella stratosfera si è però nel frattempo stabilizzato nuovamente. Quanto accaduto nelle scorse settimane non fornisce quindi indicazioni affidabili sull'andamento dei prossimi mesi.
Le serie storiche delle misurazioni mostrano quanto possa variare, da un anno all'altro, l'arrivo della prima neve in pianura. A Lucerna e alla stazione di rilevamento di Zurigo-Fluntern, nella stagione 1936/37, la prima nevicata misurabile è stata registrata già il 7 ottobre. Si tratta della data più precoce dall'inizio delle serie di misurazioni digitalizzate, nel 1931.
Non sono però mancati inverni in cui gli amanti della neve hanno dovuto attendere diversi mesi. A Zurigo, nella stagione 1989/90, la prima nevicata misurabile è arrivata soltanto l'11 febbraio. Ancora più singolare il caso di Lucerna, dove nell'inverno 2021/22 si è dovuto attendere addirittura il 1° aprile 2022 per registrare almeno un centimetro di neve fresca.
Sempre a Lucerna, nelle stagioni 2013/14 e 2019/20, non è stata registrata nemmeno una nevicata in grado di raggiungere questa soglia.