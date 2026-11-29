Il Vallese è il cantone con il maggior numero di stazioni sciistiche già operative: nove, seguito dai Grigioni con cinque e dal canton Vaud con tre. Gli appassionati di sport invernali devono invece pazientare ancora nei cantoni di San Gallo, Svitto, Glarona, Lucerna e Appenzello, dove finora non è stata segnalata alcuna pista aperta.

L'offerta è però destinata ad ampliarsi sensibilmente già questo fine settimana. Stando al calendario delle aperture, sabato dovrebbero entrare in funzione altre 24 stazioni sciistiche. Entro il 19 dicembre, il numero di comprensori aperti in tutta la Svizzera dovrebbe raggiungere quota 152, tra questi ci sono anche quelli ticinesi.