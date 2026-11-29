La storia dello Zoo Adebar inizia nel 1951, quando Walter ed Elisabeth Rüfenacht fondano il negozio. La coppia lo gestisce per circa 60 anni, maturando una grande esperienza nel settore della zoologia.

È proprio tra le mura di quel negozio che Angelica Denicolà muove i suoi primi passi professionali, dapprima come apprendista e poi come venditrice. Nel 2011, dopo oltre vent'anni di collaborazione, rileva l'attività, dando continuità allo storico esercizio commerciale.



«Quante volte sono venuta qui»

«Abbiamo riso, scherzato, pianto...si sono create amicizie, si chiude, ma con il cuore pieno di gratitudine». Nel corso dei decenni il negozio è diventato quasi un simbolo di Piazza Stazione a Locarno. Un luogo familiare, dove trovare consigli e tutto il necessario per prendersi cura dei propri animali da compagnia: cani, gatti, conigli, porcellini d'India, criceti e altri roditori, pesci tropicali d'acqua dolce e uccellini.

«Quante volte sono venuta qui a prendere da mangiare per i miei bengalini esotici», commenta una fedele cliente.