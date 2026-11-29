Dopo 75 anni chiude lo Zoo Adebar
Lo storico negozio di animali di Locarno saluta la sua affezionata clientela. La titolare Angelica: «Si chiude, ma con il cuore pieno di gratitudine».
LOCARNO - Dopo 75 anni di attività, lo Zoo Adebar di Locarno chiude i battenti. Lo storico negozio di animali ha salutato oggi la sua affezionata clientela. Ad annunciare la chiusura con un post su Facebook è stata la titolare, Angelica Denicolà, che nel 2011 aveva rilevato l'attività, coronando «il sogno di una vita».
Numerosi i clienti che hanno voluto manifestare il proprio affetto alla titolare, commentando l'annuncio: «Ci mancherai», «Grazie per la tua disponibilità e la tua professionalità».
La storia dello Zoo Adebar inizia nel 1951, quando Walter ed Elisabeth Rüfenacht fondano il negozio. La coppia lo gestisce per circa 60 anni, maturando una grande esperienza nel settore della zoologia.
È proprio tra le mura di quel negozio che Angelica Denicolà muove i suoi primi passi professionali, dapprima come apprendista e poi come venditrice. Nel 2011, dopo oltre vent'anni di collaborazione, rileva l'attività, dando continuità allo storico esercizio commerciale.
«Quante volte sono venuta qui»
«Abbiamo riso, scherzato, pianto...si sono create amicizie, si chiude, ma con il cuore pieno di gratitudine». Nel corso dei decenni il negozio è diventato quasi un simbolo di Piazza Stazione a Locarno. Un luogo familiare, dove trovare consigli e tutto il necessario per prendersi cura dei propri animali da compagnia: cani, gatti, conigli, porcellini d'India, criceti e altri roditori, pesci tropicali d'acqua dolce e uccellini.
«Quante volte sono venuta qui a prendere da mangiare per i miei bengalini esotici», commenta una fedele cliente.
Il negozio offriva anche diversi servizi specializzati, dalla consulenza sulla cura degli animali all'analisi dell'acqua degli acquari, fino al taglio delle unghie di conigli nani, porcellini d'India e uccellini.
Con la chiusura dello Zoo Adebar, Locarno perde un punto di riferimento che ha accompagnato intere generazioni di amanti degli animali.