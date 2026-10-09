Terremoto di magnitudo 7.6 a Panama, allerta tsunami

Dopo il sisma, il sistema di monitoraggio tsunami degli Stati Uniti ha diramato un'allerta per potenziale minaccia tsunami per diversi Paesi che si affacciano sul Pacifico orientale: la possibile minaccia riguarda Ecuador, Colombia, Nicaragua, Panama, Guatemala, Messico, Perù, El Salvador, Costa Rica.

Seconda scossa

A Panama c'è stata una seconda scossa di terremoto di magnitudo 6. Lo comunica la rete panamense Rpc tv che sta già inviando le prime immagini di palazzi incrinati e calcinacci per strada, gente per strada dopo il forte terremoto che ha colpito lo stato centroamericano. Al momento non si hanno notizie di vittime.