Terremoto di magnitudo 7.6 a Panama, allerta tsunami
Edifici danneggiati e panico nelle strade di Panama City, mentre si attende la valutazione dei danni.
PANAMÁ - Un terremoto di magnitudo 7.6 è stato registrato nel sud di Panama, a 14 chilometri a sudovest di Pitaloza Arriba. Lo riporta l'istituto geologico statunitense Usgs. Il forte sisma ha provocato il panico nella capitale Panama City, riferiscono giornalisti Afp.
Dopo un primo annuncio, l'agenzia statunitense ha rivisto la magnitudo del terremoto abbassandola da 8.0 a 7.6.
Dopo il sisma, il sistema di monitoraggio tsunami degli Stati Uniti ha diramato un'allerta per potenziale minaccia tsunami per diversi Paesi che si affacciano sul Pacifico orientale: la possibile minaccia riguarda Ecuador, Colombia, Nicaragua, Panama, Guatemala, Messico, Perù, El Salvador, Costa Rica.
Seconda scossa
A Panama c'è stata una seconda scossa di terremoto di magnitudo 6. Lo comunica la rete panamense Rpc tv che sta già inviando le prime immagini di palazzi incrinati e calcinacci per strada, gente per strada dopo il forte terremoto che ha colpito lo stato centroamericano. Al momento non si hanno notizie di vittime.
Le autorità stanno invitando la popolazione a non intasare le linee telefoniche e lasciare spazio ai soccorsi.