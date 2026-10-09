ITALIA
Sicilia, doppia tromba marina: feriti e danni ingenti
Il fenomeno estremo si è abbattuto su alcune località della provincia di Trapani
Sicilia, doppia tromba marina: feriti e danni ingenti
AFP
Fonte Vigili del Fuoco / Corriere della Sera
Sicilia, doppia tromba marina: feriti e danni ingenti
Il fenomeno estremo si è abbattuto su alcune località della provincia di Trapani
MARSALA - I Vigili del Fuoco sono impegnati in una vasta operazione di soccorso nelle zone di Marsala, Petrosino e Mazara del Vallo, colpite dal passaggio di una doppia tromba marina che ha causato notevoli danni.
Le squadre stanno operando senza sosta per prestare aiuto alla popolazione e agli automobilisti rimasti in difficoltà a causa delle forti raffiche di vento. Gli interventi riguardano la messa in sicurezza delle aree colpite, la rimozione di ostacoli e la verifica della stabilità di strutture danneggiate.
A Petrosino, tra i danni segnalati, una scuola media è stata colpita dal maltempo. Il bilancio dei danni è ancora in corso di valutazione ma non risultano al momento feriti gravi.
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