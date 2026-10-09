Incendio al deposito autobus di Firenze: 12 mezzi distrutti
Il lavoro delle squadre di soccorso ha comunque permesso di circoscrivere il fuoco
Il lavoro delle squadre di soccorso ha comunque permesso di circoscrivere il fuoco
FIRENZE - Notte di paura a Firenze dove, intorno alle 2.10 di oggi, un violento incendio ha devastato il deposito degli autobus di Autolinee Toscane in viale XI Agosto. Sul posto sono immediatamente intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Firenze, con personale proveniente dai distaccamenti di Firenze Ovest, Calenzano, dalla sede centrale e dal distaccamento aeroportuale, supportati anche da una squadra aggiuntiva dal comando di Prato.
Per domare l’incendio è stato fondamentale l’impiego dell’Efestus, uno speciale mezzo antincendio aeroportuale dotato di un serbatoio da 8.100 litri d’acqua e 500 litri di liquido schiumogeno. Tale dispositivo si è rivelato decisivo nel contenere la violenza delle fiamme, consentendo ai vigili del fuoco di abbassare rapidamente l’intensità del rogo e di portare avanti le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.
Il bilancio dei danni è grave: dodici autobus sono stati completamente distrutti dalle fiamme e altri sette hanno subito danni rilevanti, per un totale di diciannove mezzi coinvolti. Il lavoro delle squadre di soccorso ha comunque permesso di circoscrivere il fuoco, evitando che il calore si propagasse agli altri veicoli custoditi nel deposito.
Allo stato attuale, le squadre dei Vigili del Fuoco sono ancora impegnate nelle opere di messa in sicurezza delle aree percorse dall’incendio.