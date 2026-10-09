Incendio al deposito autobus di Firenze: 12 mezzi distrutti

Per domare l’incendio è stato fondamentale l’impiego dell’Efestus, uno speciale mezzo antincendio aeroportuale dotato di un serbatoio da 8.100 litri d’acqua e 500 litri di liquido schiumogeno. Tale dispositivo si è rivelato decisivo nel contenere la violenza delle fiamme, consentendo ai vigili del fuoco di abbassare rapidamente l’intensità del rogo e di portare avanti le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.