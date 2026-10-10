Prima il burnout, poi la fine di una relazione: «Mi sono licenziato e sono partito»

Lavorare fino allo sfinimento

«Tutto è iniziato tra il 2018 e il 2019», racconta, «Facevo il tecnico di servizio per una multinazionale e c’è stato un periodo in cui il carico di lavoro si era fatto molto pesante. Sentivo come se tutto dipendesse da me, lavoravo dal mattino presto alla sera tardi, e tante volte dopo essere rientrato a casa lavoravo ancora un po’ con il mio computer. Avevo attacchi d’ansia, paure, e in generale fisicamente non stavo bene. Ho continuato a spremere sempre di più corpo e mente, un po’ per orgoglio e un po’ per senso di responsabilità, finché sono arrivato a un punto di rottura».

Un trauma sentimentale

Al crollo fisico si aggiunge poi quello psicologico. «Il colpo di grazia è arrivato dalla chiusura della relazione con la mia allora compagna, che durava da otto anni. Da parte mia questa rottura non era voluta e, con il supporto di uno psicoterapeuta, ho poi capito che ha fatto riemergere un trauma che ho vissuto da bambino e non avevo mai realmente elaborato: quello della perdita di mia madre».