Rubate 30mila bottiglie di vino, colpo da cinque milioni di euro

Nel mirino sono finite alcune delle etichette più prestigiose dell'azienda, tra cui Solaia, Tignanello e Guado al Tasso. Secondo le prime ricostruzioni, come riporta il Corriere della Sera, il colpo sarebbe stato organizzato da almeno sette persone, che avrebbero disattivato il sistema d'allarme e messo fuori uso le telecamere di sorveglianza. I ladri sarebbero poi entrati nella struttura e avrebbero utilizzato i muletti aziendali per caricare le bottiglie su due grandi camion, allontanandosi nella notte di domenica scorsa.