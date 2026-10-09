A Navi Pillay il Nobel per la Pace: accusò Israele di genocidio a Gaza

Navi Pillay, spiega il Comitato, ha chiamato gli Stati e i leader nazionali «a rispondere delle proprie azioni e ha portato speranza alle vittime della violenza e dei conflitti. Navi Pillay è una delle grandi paladine dei principi giuridici internazionali del nostro tempo. La sua illustre carriera ci ricorda la necessità di sostenere, rafforzare ed estendere lo Stato di diritto a livello globale. L’impegno di Navi Pillay a favore della giustizia e della dignità umana è fonte di speranza e ispirazione per tutti coloro che cercano di costruire un mondo più pacifico».

Nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente sul territorio palestinese occupato dell'Onu, l'anno scorso aveva accusato Israele di genocidio a Gaza.