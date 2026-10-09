A Navi Pillay il Nobel per la Pace: accusò Israele di genocidio a Gaza
La giurista sudafricana è stata premiata «per i suoi sforzi nel promuovere la pace e il diritto internazionale»
La giurista sudafricana è stata premiata «per i suoi sforzi nel promuovere la pace e il diritto internazionale»
OSLO - Il Premio Nobel per la Pace 2026 è stato attribuito a Navanethem "Navi" Pillay.
Il Comitato di Oslo, che assegna il riconoscimento destinato a chi si è distinto per la preservazione della pace nel mondo, è stato motivato con l'impegno di Pillay «per i suoi sforzi nel promuovere la pace e il diritto internazionale».
Navi Pillay, spiega il Comitato, ha chiamato gli Stati e i leader nazionali «a rispondere delle proprie azioni e ha portato speranza alle vittime della violenza e dei conflitti. Navi Pillay è una delle grandi paladine dei principi giuridici internazionali del nostro tempo. La sua illustre carriera ci ricorda la necessità di sostenere, rafforzare ed estendere lo Stato di diritto a livello globale. L’impegno di Navi Pillay a favore della giustizia e della dignità umana è fonte di speranza e ispirazione per tutti coloro che cercano di costruire un mondo più pacifico».
Nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente sul territorio palestinese occupato dell'Onu, l'anno scorso aveva accusato Israele di genocidio a Gaza.
«La Commissione stabilisce che Israele è responsabile della commissione di un genocidio a Gaza - aveva dichiarato Pillay in quella occasione - È evidente che sussiste l'intento di distruggere i palestinesi di Gaza attraverso atti che soddisfano i criteri stabiliti nella Convenzione sul genocidio».
Dal 1901 a oggi sono state premiate 112 persone e 31 organizzazioni. Alcune, come il Comitato internazionale della Croce Rossa e l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, hanno ricevuto il riconoscimento più volte.
Lo scorso anno il Nobel fu assegnato a Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana. Quest'anno sono state 287 le candidature.