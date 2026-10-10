«Una tonnellata e mezza di castagne e tremila piatti di gnocchi»: la Sagra dà i numeri

CASTEL SAN PIETRO - Una tonnellata e mezza di castagne, 3'000 piatti di gnocchi e 1'700 panini alla luganighetta, sono i numeri della 47esima edizione della Sagra della Castagna della Valle di Muggio in programma domani, domenica, dalle 10 alle 17. Per l'occasione, Castel San Pietro aprirà al pubblico ben 36 corti: «Abbiamo ricevuto una risposta positiva dai privati, che hanno dimostrato entusiasmo per l'evento», spiega Daniele Kleimann, presidente del Comitato organizzatore.



«Ci aspettiamo oltre sette mila visitatori»

Ma le cifre non sono tutte qui. 70 saranno infatti gli espositori e «oltre 100 i volontari che saranno attivi» per la riuscita della festa itinerante all'interno della Valle - ogni anno un borgo o una frazione diversi -, per un lavoro di preparazione iniziato lo scorso aprile. Data l'offerta di gastronomia, artigianato e musica, si attende l'entusiasmo dei visitatori: «Ce ne aspettiamo oltre sette mila», ci dice alla vigilia della Sagra Enzo Agustoni, Presidente Pro Valle di Muggio, anche grazie ai «bus navetta gratuiti dalla stazione di Mendrisio ogni 20 minuti», sia per l'andata che per il ritorno. Si tratta di «un servizio di trasporto speciale che va a completare il normale servizio di trasporto pubblico», aggiunge Daniele Kleimann.