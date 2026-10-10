Onsernone festeggia la doppia cifra e i suoi diciottenni
Una giornata di festa a Berzona per celebrare il decimo anniversario della nascita del Comune, tra momenti istituzionali, musica e tradizioni.
Una giornata di festa a Berzona per celebrare il decimo anniversario della nascita del Comune, tra momenti istituzionali, musica e tradizioni.
ONSERNONE - Era il 10 aprile 2016 quando nasceva l'attuale Comune di Onsernone, con l'aggregazione degli allora Comuni di Gresso, Isorno, Mosogno e Vergeletto. Isorno, a sua volta, era nato nel 2001 dalla fusione di Auressio, Berzona e Loco. Un processo di aggregazione che ha dato vita all'odierna realtà comunale, con capoluogo a Russo.
Dieci anni dopo, sabato 10 ottobre, la comunità si è ritrovata per celebrare questo importante traguardo. Una giornata di festa, organizzata al Centro Servizi della piccola frazione di Berzona, per spegnere idealmente le prime dieci candeline del Comune e condividere un momento di incontro e convivialità con la popolazione.
Il programma ha alternato momenti istituzionali e occasioni di festa, coinvolgendo la comunità in una giornata dedicata all'anniversario. Tra gli appuntamenti principali, la cerimonia ufficiale, che ha visto la partecipazione del sindaco Andri Kunz. Il momento istituzionale ha fatto da cornice ai festeggiamenti per il decennale, offrendo l'occasione per ricordare la nascita dell'attuale Comune. Spazio anche alle nuove generazioni, con un momento speciale riservato ai neo-diciottenni di Onsernone, protagonisti di un festeggiamento a loro dedicato.
Non sono mancati gli appuntamenti conviviali, con un aperitivo e un pranzo offerti alla popolazione. Ad accompagnare i festeggiamenti anche la musica e la presenza del Gruppo Costumi Onsernone, che ha contribuito a dare alla giornata un tocco di tradizione locale.
Un'occasione, dunque, non soltanto per celebrare i primi dieci anni di vita del Comune, ma anche per riunire gli abitanti attorno a un anniversario significativo per la comunità onsernonese. Una ricorrenza che ha permesso di guardare al percorso compiuto dall'aggregazione del 2016 a oggi, senza dimenticare le radici e le identità dei paesi che compongono il territorio comunale.