Onsernone festeggia la doppia cifra e i suoi diciottenni

Il programma ha alternato momenti istituzionali e occasioni di festa, coinvolgendo la comunità in una giornata dedicata all'anniversario. Tra gli appuntamenti principali, la cerimonia ufficiale, che ha visto la partecipazione del sindaco Andri Kunz. Il momento istituzionale ha fatto da cornice ai festeggiamenti per il decennale, offrendo l'occasione per ricordare la nascita dell'attuale Comune. Spazio anche alle nuove generazioni, con un momento speciale riservato ai neo-diciottenni di Onsernone, protagonisti di un festeggiamento a loro dedicato.

Non sono mancati gli appuntamenti conviviali, con un aperitivo e un pranzo offerti alla popolazione. Ad accompagnare i festeggiamenti anche la musica e la presenza del Gruppo Costumi Onsernone, che ha contribuito a dare alla giornata un tocco di tradizione locale.