Un albero per ogni bambino: la tradizione momò continua

Ad aprire l'incontro è stato Gabriele Martinenghi, capo settore della Sezione Gestione infrastrutture e territorio del Dicastero Ambiente e servizi urbani. È poi intervenuta Nora Jardini Croci Torti, capa del Dicastero, che ha ricordato il significato dell'iniziativa e il suo valore per la comunità.

Dal 2017 al 2025 hanno partecipato 208 bambini

Il progetto affonda le sue radici nel 2016, quando una mozione presentata in Consiglio comunale propose di creare un legame concreto e duraturo tra i nuovi nati e il territorio di Mendrisio. L'idea venne accolta favorevolmente dal Municipio nel 2017, dando avvio a un'iniziativa che si ripete ormai da quasi dieci anni.