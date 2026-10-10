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Un albero per ogni bambino: la tradizione momò continua

Rinnovato al Centro sportivo dell'Adorna l'appuntamento con «Alberi della vita». Dal 2017 al 2025 hanno aderito all'iniziativa 208 bambine e bambini.
Un albero per ogni bambino: la tradizione momò continua
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Fonte Red
elaborata da Redazione
Un albero per ogni bambino: la tradizione momò continua
Rinnovato al Centro sportivo dell'Adorna l'appuntamento con «Alberi della vita». Dal 2017 al 2025 hanno aderito all'iniziativa 208 bambine e bambini.

MENDRISIO - Un albero per celebrare una nuova vita e, allo stesso tempo, contribuire alla crescita del patrimonio verde cittadino. Sabato 10 ottobre la Città di Mendrisio ha rinnovato l'appuntamento con «Alberi della vita - Un albero per ogni bambino», l'iniziativa che dal 2017 coinvolge le famiglie e le nuove generazioni nella valorizzazione del territorio.

La cerimonia si è svolta al Centro sportivo dell'Adorna, alla presenza delle famiglie delle bambine e dei bambini coinvolti nel progetto. Un momento dedicato alle nuove nascite, ma anche al legame tra la comunità, l'ambiente e gli spazi verdi della città.

Ad aprire l'incontro è stato Gabriele Martinenghi, capo settore della Sezione Gestione infrastrutture e territorio del Dicastero Ambiente e servizi urbani. È poi intervenuta Nora Jardini Croci Torti, capa del Dicastero, che ha ricordato il significato dell'iniziativa e il suo valore per la comunità.

Dal 2017 al 2025 hanno partecipato 208 bambini
Il progetto affonda le sue radici nel 2016, quando una mozione presentata in Consiglio comunale propose di creare un legame concreto e duraturo tra i nuovi nati e il territorio di Mendrisio. L'idea venne accolta favorevolmente dal Municipio nel 2017, dando avvio a un'iniziativa che si ripete ormai da quasi dieci anni.

Il principio è semplice: associare simbolicamente la nascita di un bambino alla crescita di un albero, contribuendo così ad arricchire il patrimonio arboreo cittadino. Ogni pianta rappresenta un segno tangibile del legame tra le nuove generazioni e la comunità in cui crescono.

Nel corso degli anni l'iniziativa ha registrato un progressivo aumento delle adesioni. Tra il 2017 e il 2025 hanno partecipato complessivamente 208 bambine e bambini, un dato che testimonia la continuità del progetto e l'interesse delle famiglie.

Accanto alla piantumazione degli alberi, la cerimonia prevede anche un sistema di targhe e certificati, pensato per rendere riconoscibile il legame tra i bambini e le piante loro dedicate. L'obiettivo è inoltre quello di incoraggiare nel tempo un atteggiamento di attenzione e responsabilità nei confronti del patrimonio verde comune.

Il verde dell'Adorna continua a crescere
Il Centro sportivo dell'Adorna rappresenta uno dei luoghi in cui il progetto contribuisce alla trasformazione e alla valorizzazione degli spazi pubblici.

Nell'edizione 2025 erano stati messi a dimora tre ciliegi giapponesi della varietà Prunus serrulata 'Kanzan', conosciuta per la sua abbondante fioritura primaverile. Una scelta che richiamava simbolicamente i temi della rinascita, della crescita e della bellezza della vita, alla base dell'intera iniziativa.

Anche l'edizione 2026 si inserisce nel percorso di sviluppo delle aree verdi dell'Adorna, progressivamente arricchite attraverso interventi di piantumazione e sistemazione paesaggistica.

In particolare, il percorso verde che circonda il Centro sportivo è stato realizzato per lotti successivi, con l'intento di migliorare la qualità paesaggistica dell'area e creare nuove zone d'ombra, favorendo al contempo la biodiversità e la continuità ecologica.

Gli interventi sono stati concepiti tenendo conto delle attività sportive e dell'utilizzo delle infrastrutture esistenti, cercando quindi di conciliare la presenza degli alberi con le esigenze degli utenti del centro.

Il progetto «Alberi della vita» unisce così due obiettivi: celebrare l'arrivo dei nuovi cittadini e contribuire concretamente alla qualità degli spazi urbani. La piantumazione degli alberi diventa anche un'occasione per sensibilizzare le famiglie e le nuove generazioni sull'importanza della tutela ambientale.

A quasi dieci anni dalla mozione che ne ha segnato la nascita, l'iniziativa prosegue dunque il suo percorso, lasciando sul territorio alberi destinati a crescere insieme ai bambini ai quali sono dedicati.

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