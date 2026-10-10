Dal mondo post-umano alle radici della violenza

"Hungry"

Il film di Susanne Brandstätter, anche lei presente al festival, immagina invece un mondo post-umano: un essere enigmatico vaga solitario per la Terra desolata, ricomponendo la storia dell’umanità attraverso frammenti di testimonianze registrate da scienziati e visionari che avevano predetto la nostra caduta: voci che condividono avvertimenti, occasioni mancate e interrogativi sospesi. Tra paesaggi spettrali e intuizioni urgenti, il film funge sia da esplorazione sia da resa dei conti, sfidandoci a riflettere. L’estinzione è davvero inevitabile o esiste un possibile percorso diverso? Quali sono le nostre responsabilità e la conoscenza in nostro possesso? E qual è il prezzo di arrivare troppo tardi?

In programma martedì 13 ottobre, ore 20.30 - Cinema Corso, Lugano. Prevendita disponibile qui.