Turisti di Varese morti sotto una frana in Valtellina, tre condanne
Confermate pene sospese per gli imputati e decisi risarcimenti alle famiglie delle vittime della tragedia del 2020 a Chiareggio.
Confermate pene sospese per gli imputati e decisi risarcimenti alle famiglie delle vittime della tragedia del 2020 a Chiareggio.
SONDRIO - La frana che il 12 agosto 2020 colpì Chiareggio, frazione montana di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), causò tre vittime. Oggi il giudice Fabio Giorgi ha pronunciato la sentenza di primo grado, al termine del processo con rito abbreviato: tre condanne a due anni di reclusione, con pena sospesa, e due assoluzioni.
La maxi-colata di fango e detriti travolse la strada comunale di Chiareggio, provocando la morte di Gianluca Pasqualone, 45 anni, di Comabbio (Varese), della moglie Silvia Brocca, 41 anni, e della figlia Alabama Guizzardi, di 10 anni.
Il figlio della coppia, Leonardo, che all'epoca aveva cinque anni, rimase gravemente ferito mentre si trovava a bordo dell'auto di amici che seguiva la prima vettura. Fu ricoverato in ospedale per 77 giorni. Per omicidio colposo e lesioni colpose, il giudice ha condannato a due anni di reclusione ciascuno l'attuale sindaco di Chiesa in Valmalenco, l'avvocata Renata Petrella, il suo predecessore Miriam Longhini e l'ex responsabile dell'ufficio tecnico dell'Unione dei Comuni della Valmalenco, Elio Dioli.
A tutti e tre sono state riconosciute le attenuanti generiche ed è stata concessa la sospensione della pena. Assolti invece gli ex sindaci Fabrizio Zanella e Cristian Pedrotti, con la formula «perché il fatto non sussiste». «Come Procura siamo soddisfatti - ha dichiarato il pm Stefano Latorre al termine del processo, condotto insieme al procuratore Piero Basilone, esperto in materia di reati colposi -. La sentenza dà ragione al lavoro che abbiamo fatto che ha puntato a dare una seria risposta giudiziaria ai congiunti delle vittime. Un bimbo sopravvissuto ha perso entrambi i genitori. Si è trattato di una doppia tragedia. Sono stati disposti anche cospicui risarcimenti in attesa di quelli definitivi in sede civile».