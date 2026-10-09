Turisti di Varese morti sotto una frana in Valtellina, tre condanne

Il figlio della coppia, Leonardo, che all'epoca aveva cinque anni, rimase gravemente ferito mentre si trovava a bordo dell'auto di amici che seguiva la prima vettura. Fu ricoverato in ospedale per 77 giorni. Per omicidio colposo e lesioni colpose, il giudice ha condannato a due anni di reclusione ciascuno l'attuale sindaco di Chiesa in Valmalenco, l'avvocata Renata Petrella, il suo predecessore Miriam Longhini e l'ex responsabile dell'ufficio tecnico dell'Unione dei Comuni della Valmalenco, Elio Dioli.

A tutti e tre sono state riconosciute le attenuanti generiche ed è stata concessa la sospensione della pena. Assolti invece gli ex sindaci Fabrizio Zanella e Cristian Pedrotti, con la formula «perché il fatto non sussiste». «Come Procura siamo soddisfatti - ha dichiarato il pm Stefano Latorre al termine del processo, condotto insieme al procuratore Piero Basilone, esperto in materia di reati colposi -. La sentenza dà ragione al lavoro che abbiamo fatto che ha puntato a dare una seria risposta giudiziaria ai congiunti delle vittime. Un bimbo sopravvissuto ha perso entrambi i genitori. Si è trattato di una doppia tragedia. Sono stati disposti anche cospicui risarcimenti in attesa di quelli definitivi in sede civile».